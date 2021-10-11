Жители Чувашии могут выбрать, куда провести мобильную связь 4G

На портале Госуслуг открылся специальный раздел для голосования за населённые пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. Чтобы деревня, поселок и другие населенные пункты Чувашии подключились к мобильной связи 4G (LTE), необходимо проголосовать за них на портале Госуслуг до 15 ноября 2021 года.

В голосовании принимают участие населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Для участия в голосовании нужна лишь подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг и постоянная регистрация в регионе. Предусмотрена также возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.

Через два месяца на Госуслугах будет опубликован список из 2000 населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в следующем году.

Отметим, программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО «Ростелеком» с 2014 года. В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE), позволяющий жителям населенных пунктов получить доступ к сети интернет и услугам телефонной связи. Всего до 2030 года мобильная связь в рамках программы станет доступной более чем в 24 тыс. населенных пунктах России.

Минцифры Чувашии.