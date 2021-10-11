Глава Чувашии Олег Николаев: Мы идем не по пути запрета мероприятий, а по пути обеспечения их безопасности

«Мы не идем по пути запрета мероприятий, мы идем по пути обеспечения их безопасности за счет введения дополнительных мер, которые должны обеспечить барьер для проникновения вируса и его дальнейшего неконтролируемого распространения», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев сегодня на еженедельном совещании с Правительством Чувашской Республики.

С 11 октября вводятся дополнительные ограничения для посещения гражданами объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Вход теперь будет осуществляться строго при наличии одного из трех документов – QR-код, распечатанный сертификат о вакцинации либо справка о том, что человек перенес заболевание в течение последних шести месяцев и имеет высокий уровень антител. Соответствующий Указ подписал Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Согласно Указу к числу организаций, которые будут проверять граждан на наличие иммунитета от COVID-19, относятся:

кинотеатры (кинозалы), театры, театрально-концертные учреждения, культурно-досуговые учреждения и иные аналогичные организации;

СПА-салоны, массажные салоны, солярии;

бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги;

плавательные бассейны, фитнес-центры и другие объекты физической культуры и спорта;

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.

При этом Глава республики обозначил, что для крупных мероприятий также потребуются результаты ПЦР-тестирования. «Вакцинация нам позволяет быть иммунизированными, а ПЦР-тест исключает то, что человек является носителем инфекции в настоящий момент. Это взаимодополняющие составляющие для проведения и обеспечения безопасности официальных публичных мероприятий», — подчеркнул Олег Николаев.

Отметим, что ранее Управлением Роспортебнадзора по Чувашской Республике в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и в целях усиления профилактических мероприятий было вынесено постановление о проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан. Документом устанавливаются сферы деятельности организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации. Согласно постановлению процент вакцинации сотрудников таких организаций должен быть не ниже 60 %. «Составлен соответствующий план мероприятий, всем задачи поставлены и очень важно двигаться последовательно и принимать те решения, которые будут обеспечивать достижение необходимых показателей», — прокомментировал Глава.

Справочно: Учреждениям, принимающим посетителей по новым правилам, нужно зарегистрироваться на сайте qr.cap.ru и скачать специализированное приложение, позволяющее считывать код. Информацию о работе мобильного приложения можно уточнить, позвонив на номер Единой региональной информационно-справочной службы 122. Техническая поддержка работает с 8 до 20 часов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики