В России запущена масштабная интеллектуальная онлайн-викторина «Лига знаний»

Викторина, которую в сентябре запустило Российское общество «Знание», проходит в формате квиз-чемпионата. Командам предстоит показать свою осведомленность в вопросах науки, истории, географии, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер.

Игры будут проходить в течение года. В стартовой викторине, которая состоялась 25 сентября, приняли участие около 2 400 человек из разных российских городов, в том числе из Красноярска, Новосибирска, Уфы, Сыктывкара, Москвы, Санкт-Петербурга. Интеллектуалы из Чувашии планируют присоединиться к онлайн-викторине 23 октября. Ребята зарегистрировали команду на сайте https://www.znanierussia.ru/ligaznaniy

По словам одного из участников команды Дмитрия Вериялова, такие «головоломки» держат в тонусе, позволяют поддерживать умственную гибкость.

«Всегда полезно пошевелить мозгами, в играх такого формата нужно быстро соображать, вспоминать то, что изучал на уроках в школе. Это полезно. Считаю, что участников от Чувашии должно быть больше, у нас много умных людей. И мы вполне можем претендовать на выход в финал», — считает молодой человек.

Отметим, что первый сезон «Лиги знаний» завершится в сентябре 2022 года. В рамках этого этапа пройдет три больших тура, отборочные игры будут проходить онлайн каждые две недели.

Финалы каждого тура и гранд-финал пройдут в Москве. Участники получат ценные призы от партнеров, а победители получат сертификаты на путешествия по России.

Подробную информацию и расписание игр сезона можно найти на сайте «Лиги Знаний». Трансляцию игр можно будет посмотреть на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе Вконтакте.