Владимир Васильев, глава Туванского сельского поселения:

— Совсем скоро, 15 октября, стартует Всероссийская перепись населения, которая по праву может считаться самым важным событием десятилетия в сфере статистики. Результаты переписи будут использованы для составления экономических и социальных программ развития регионов и муниципалитетов, для принятия стратегических решений и др. Информация, собранная в ходе переписи, может пригодиться органам власти при утверждении бюджетов и подготовке регулирующих норм и законов.

В преддверии переписи в нашем сельском поселении ведется активная разъяснительная работа с населением. В магазине, на почте, в библиотеке и в других общественных местах размещены информационные листы, имеются буклеты, рассказывающие о том, как будет проходить перепись. Также работаем над тем, чтобы в населенных пунктах было нормальное уличное освещение, чтобы не было бродячих собак, препятствующих работе переписчиков.

Мы также обращаемся к людям, чтобы они охотно шли на контакт с переписчиками, а если у них нет желания отвечать на вопросы лично, объясняем, что в этот раз можно пройти перепись и посредством интернета на портале госуслуг.