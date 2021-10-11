Важно подпитывать народную память новыми фактами

2021 год в Чувашской Республике объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Эти рубежи – одна из трагических страниц периода Великой Отечественной войны.

Историческую память можно сравнить с физическим экспериментом. Представьте себе губку и обычную краску. Вы погрузили губку в краску и начали оставлять следы краски, допустим, на бумаге. Следы с каждым отпечатком становятся все тусклее и тусклее. Если губку вовремя не подпитывать краской, то следов в скором времени не останется совсем. Так и с историей: мы как можно чаще должны актуализировать воспоминания о трагическом, но героическом прошлом нашей страны. Чтобы сохранить память о тех событиях, нашему поколению очень важно подпитывать «губку» новыми историческими фактами, хроникой событий, сообщениями, которые мы получали от наших бабушек и дедушек.



Я работаю учителем физики в школе № 1, и вы, наверное, зададитесь вопросом: как учитель физики пишет статью про Казанский и Сурский рубежи? Я родился в Янтиковском районе, в селе Турмыши, которое находится рядом с местом, где строили Казанский оборонительный рубеж. Сейчас работаю в Шумерле, рядом с Сурским оборонительным рубежом. Поэтому осознаю важность этого исторического факта и трепетно отношусь к истории своего региона. Когда мне предложили выступить с темой для обсуждения патриотического воспитания школьников на Всероссийском форуме молодых педагогов, который прошел в Гатчине Ленинградской области, я сразу решил связать свое выступление с нашими оборонительными рубежами.



Осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, руководство СССР приняло стратегическое решение — на случай, если немцы пойдут вглубь нашей страны, им должны помешать оборонительные рубежи в глубоком тылу на берегах рек. Так появились Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. Они должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани, Куйбышеву, Ульяновску. Сурский рубеж обороны соорудили по правобережью рек Сура, Уза, Няньга, Чардым на территории Марийской, Чувашской, Мордовской АССР, Горьковской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. Было организовано 6 военно-полевых сооружений: четыре по Сурскому строительному рубежу – с центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре и два на Казанском направлении – в селах Октябрьское и Янтиково. 380 километров окопов, землянок… Работали дети, старики и женщины даже в 40 градусов мороза. Ежедневно в строительстве участвовали в среднем 85 тыс. человек, в отдельные периоды эта цифра поднималась до 110 тыс. человек. Холод, голод и постоянный недосып на протяжении всего времени строительства были постоянными спутниками строителей. Но было сделано практически невозможное: за 45 дней обработано и отстроено 5 миллионов кубометров земли.

Мы вместе с коллективом школы № 1 разработали много материалов по данной тематике и хотели бы поделиться ими с общественностью. Здесь приведены QR-коды со ссылками.

В. Афанасьев, учитель школы № 1.