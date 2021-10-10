О ежемесячном пособии на ребенка до 16 (18) лет

Отделом социальной защиты населения г. Шумерли и Шумерлинского района за 9 месяцев 2021 года выплачено ежемесячное пособие на ребенка на 3037 детей в общей сумме 11782,93 тыс. руб.



В связи с утверждением постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 148 внесены изменения в Порядок и условия назначения и предоставления государственного пособия семьям, имеющим детей. При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются доходы родителей за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам обращения. Например, в октябре 2021 года необходимо представить сведения о начисленных доходах за период с июня 2020 года по май 2021 года. На сегодняшний день прожиточный минимум в среднем на душу населения составляет 9804 рубля. В случае превышения среднедушевого дохода семьи над прожиточным минимумом ежемесячное пособие на ребенка назначается по приложению 2 Закона Чувашской Республики «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».



Ежемесячное пособие на ребенка назначается сроком на 1 год, ранее назначалось на 6 месяцев. Ежемесячное пособие на ребенка продлевается без предоставления сведений о доходах, если семья зарегистрирована малоимущей, при наличии справки о признании семьи малоимущей.



ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.