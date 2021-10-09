К концу года в Шумерле появится вертолетная площадка

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в Чувашии продолжается реализация мероприятий по развитию санитарной авиации. Так, объявлен электронный аукцион на благоустройство территории Шумерлинского межтерриториального медицинского центра – обустройство посадочной площадки для вертолетов санавиации. Аналогичную площадку построят и в Канаше. Об этом сообщается на официальном сайте Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам.

Начальная (максимальная) цена каждого контракта составляет более 8 млн руб. Средства выделяются из республиканского бюджета. Срок окончания выполнения работ по контрактам — не позднее 21 декабря 2021 г.