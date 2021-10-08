Юным журналистам Чувашской Республики предложили стать участниками всероссийского конкурса

Юных журналистов Чувашской Республики пригласили принять участие во всероссийском конкурсе. Музей Победы совместно с программой «Земский журналист» проекта «Порайону.ру» и Московским городским отделением Союза журналистов России запустил творческое состязание для школьников и студентов «Памяти героев».

Конкурс приурочен к 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова и проходит в двух номинациях — «Эссе» и «Репортаж». В первой номинации молодым журналистам старше 14 лет предложили поразмышлять о судьбе Г.К. Жукова, его таланте военачальника, высказать личное мнение о роли маршала в истории и событиях 1941—1945 годов. От участников, пожелавших попробовать свои силы во второй номинации, ждут рассказы и репортажи о патриотических мероприятиях и акциях, проходящих в их регионе, в том числе приуроченных ко дню рождения маршала. Юные репортеры также могут прислать заметки о работе региональных, вузовских и школьных музеев боевой славы, поисковых отрядах, создании и открытии новых мемориалов, деятельности общественных организаций по увековечиванию подвига советского народа. Кроме того, конкурсанты могут написать, как хранятся реликвии героев в семьях и подготовить злободневные материалы о заброшенных памятниках и неухоженных мемориалах, трудных жизненных ситуациях, в которых оказались герои войны.

Прислать работы на конкурс можно до 20 октября. С 22 по 30 ноября на сайте Музея Победы состоится онлайн-голосование на приз зрительских симпатий. Результаты конкурса будут опубликованы 1 декабря 2021 года. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на сайте музея http://victorymuseum.ru/ и в официальных группах организаторов (https://poraionu.ru/) и партнеров в социальных сетях.

Более подробная информация на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vserossiyskiy-konkurs-pamyati-geroev/