Третья школа г. Шумерли принимает поздравления с юбилеем

Сегодня, 8 октября, в средней школе v 3 состоялся торжественный вечер, посвященный 85-летию школы. Первый кирпич двухэтажного здания школы общей площадью в 732 кв. м был заложен в апреле 1936 года. Тогда школа называлась неполной средней, или семилетней.

Торжественное открытие состоялось 8 октября того же года. Этот день и считается днем рождения третьей. Сегодня образовательное учреждение с устоявшимися традициями во главе с директором Сергеем Яргуниным принимало в своих стенах ветеранов педагогического труда, выпускников школы, родителей. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой торжество прошло в достаточно узком кругу. Со сцены неустанно звучали слова благодарностей в адрес педагогов разных лет, выпустивших в большую жизнь целую армию девчонок и мальчишек.