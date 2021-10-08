Судимость за граммовый сверток

Шумерлинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении шумерлинца по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ – по признаку незаконного приобретения без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.



Судом установлено, что мужчина с целью приобретения наркотических средств связался с продавцом виртуального магазина и получил от него координаты тайника с закладкой наркотического средства. Вечером того же дня он прибыл в лесной массив по указанным координатам, где отыскал сверток желтого цвета. Затем, увидев внезапно появившихся в лесном массиве сотрудников полиции, мужчина выбросил сверток, после чего был задержан и доставлен в МО МВД России «Шумерлинский». Внутри свертка оказалось порошкообразное вещество белого цвета, содержащее мефедрон, общей массой 0,97 грамма, что является значительным размером.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел явку с повинной, признание вины, раскаяние и наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Обвинительным приговором шумерлинец признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.



Е. Ушкова, помощник судьи.