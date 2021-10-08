В этом году 7 октября исполнился год, как в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на базе Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения был запущен проект «Мой социальный центр». В центре были созданы все условия для досуга пожилых граждан.



Накануне памятной даты Шумерлинский КЦСОН открыл свои двери для всех желающих ознакомиться с деятельностью учреждения. Участниками Дня открытых дверей стали граждане пожилого возраста Шумерли, представители Совета ветеранов ШЗСА. С приветственным словом к собравшимся обратилась заведующая отделением дневного пребывания Мария Горбунова.



Специалисты учреждения показали условия для проведения досуга пожилых граждан. На базе отделения дневного пребывания работают 7 локаций, где посетители могут создать свой клуб по интересам или стать участником действующего клуба. В «Тихой гостиной» пожилые в течение года встречались с интересными людьми. Здесь проводились шахматно-шашечные турниры, литературные вечера чтения, прослушивания аудиокниг. В актовом зале были организованы лекции, концерты, вечеринки, творческие встречи. «Творческая мастерская» объединила любителей рукоделия и других видов творчества на совместных занятиях и мастер-классах. Не пустовала и медиагостиная, в ней проходили совместные просмотры видеофильмов и виртуальные экскурсии. В течение года не пустовал и компьютерный класс. В нём проходили занятия по компьютерной грамотности и ознакомлению с современными технологиями. В клубе «Спортивное долголетие» проходили совместные занятия любителей скандинавской ходьбы, гимнастики, а также выездные экскурсии, а в тренажерном зале — занятия йогой, гимнастикой и на спортивном оборудовании. Гостям продемонстрировали работу каждой организованной локации. На все вопросы были даны ответы.



«Иногда мы не можем узнать о чем-то, прочитав лишь отзывы в интернете, статью в газете или послушав рассказы друзей и знакомых – для этого и придуманы Дни открытых дверей, которые помогают окунуться в ту реальность, что вас заинтересовала. Приглашаем вас и всех людей золотого возраста заняться любимым досугом, который можно провести интересно и весело сообща», — в конце экскурсии сказала Мария Горбунова.



ШКЦСОН.