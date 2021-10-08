Потерпевшие и свидетели могут рассчитывать на государственную защиту

Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства — осуществление предусмотренных Федеральным законом от 20 апреля 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» мер безопасности, направленных на защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер социальной поддержки указанных лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве уполномоченными на то государственными органами.

Государственная защита осуществляется под прокурорским надзором и ведомственным контролем. При осуществлении государственной защиты используются гласные и негласные методы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Применение мер безопасности не должно ущемлять жилищные, трудовые, пенсионные и иные права защищаемых лиц.



Законодательство Российской Федерации о государственной защите основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 г. № 630 «Об утверждении Правил применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и от 14 июля 2015 г. № 705 «О порядке защиты сведений об осуществлении государственной защиты, предоставления таких сведений и осуществления мер безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом лице», а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации.



В отношении защищаемого лица могут применяться одновременно несколько либо одна из следующих мер безопасности: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; переселение на другое место жительства; замена документов; изменение внешности; изменение места работы (службы) или учебы; временное помещение в безопасное место; применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.



При наличии оснований, указанных в статье 16 федерального закона № 119-ФЗ, в отношении защищаемого лица могут применяться также другие меры безопасности. Меры безопасности, предусмотренные пунктами 4-7 части 1 статьи 6, осуществляются только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого лица обеспечиваются органами, осуществляющими меры безопасности, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 г. № 630). В соответствии с положениями закона занимаемое защищаемым лицом жилище и его имущество могут быть оборудованы техническими средствами наблюдения, а также противопожарной и охранной сигнализацией.



В рамках осуществления уполномоченными органами такой меры безопасности, как выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, защищаемому лицу могут выдаваться бронежилет, электрошоковое устройство, аэрозольный распылитель с раздражающим составом, переносное портативное радиоустройство, телефон сотовой связи и (или) трекер.



Для обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом лице по решению органа, осуществляющего меры безопасности, может быть наложен запрет на выдачу сведений о защищаемом лице из государственных и иных информационно-справочных фондов, а также могут быть изменены номера его телефонов и государственные регистрационные знаки используемых им или принадлежащих ему транспортных средств.

В случаях, связанных с производством по другому уголовному либо гражданскому делу, сведения о защищаемом лице могут быть представлены в органы предварительного расследования, прокуратуру или суд на основании письменного запроса прокурора или суда (судьи) с разрешения органа, принявшего решение об осуществлении государственной защиты.



В исключительных случаях защищаемое лицо может быть переселено на другое, временное или постоянное, место жительства (в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 21 сентября 2012 г. № 953 «Об утверждении Правил применения меры безопасности в виде переселения защищаемого лица на другое место жительства в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»). При переселении защищаемому лицу за счет средств федерального бюджета предоставляется жилище, могут быть возмещены расходы, связанные с переездом, оказываться материальная помощь и помощь в трудоустройстве.



Также в исключительных случаях может быть произведена замена документов, удостоверяющих личность, иных документов защищаемого лица с изменением его фамилии, имени, отчества и других сведений, изменена внешность защищаемого лица в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Переселение на другое место жительства, замена документов и изменение внешности защищаемого лица производятся только в случаях, если безопасность указанного лица не может быть обеспечена путем применения в отношении его других мер безопасности.



Государственную защиту не следует путать с государственной охраной, под которой обычно находятся первые лица государства, представители органов власти. Работа ее сотрудников обычно не афишируется, а сведения о защищаемых лицах составляют государственную тайну.

По своей сути государственной защитой занимается не только Министерство внутренних дел. Закон наделяет правом в пределах своей компетенции осуществлять данную функцию иным правоохранительным структурам, таким, как УФСИН, ФСБ, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии.



Немаловажным направлением деятельности подразделений государственной защиты, реализуемых при исполнении своих функции, – это осуществление психологического сопровождения защищаемых лиц. Для решения подобных задач подразделения государственной защиты прибегают к помощи профессиональных психологов, которые во многих подразделениях являются штатными специалистами.



Помимо решения задачи по обеспечению физической безопасности защищаемого лица на подразделения государственной защиты возлагается задача по установлению источника угроз, т.е. выявление и задержание злоумышленников, оказывающих преступное воздействие на защищаемых, для чего они наделены правом проведения оперативно-розыскных мероприятий.

МВД по Чувашской Республике.