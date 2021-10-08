Общественный транспорт в Чувашии не снижает темпа работы в условиях распространения коронавируса

Кроме этого, предпринимаются беспрецедентные меры по защите пассажиров от распространения инфекции. О том, что делается для того, чтобы здоровье пассажиров было в безопасности во время поездок, какие требования предъявляются к перевозчикам, водителям, в прямом эфире расскажет министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

8 октября в 15:30 жителям предлагают присоединиться к обсуждению темы в группе Чувашская Республика во ВКонтакте. Вопросы, можно задать в чате во время трансляции, а также оставить в комментариях под постом. Ответы прозвучат в прямом эфире.

Отметим, что Центр управления регионом на протяжении многих месяцев фиксирует обращения граждан, которые настаивают на усилении масочного режима в республике. Через соцсети жители сообщают о том, что требования по ношению масок и перчаток в общественном транспорте не соблюдают как сами пассажиры, так и водители.

Между тем в столице Чувашии усилен контроль за соблюдением правил эпидбезопасности в общественном транспорте. Пассажиров, не соблюдающих масочный режим в общественном транспорте, обслуживать не будут.