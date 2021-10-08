Не повторяется такое никогда

Третьей школе – 85 лет

Третья школа… Уверена, что эти слова отзываются самым светлым чувством в душе каждого, кто в ней учился. Конечно, у каждого выпускника свои отношения со школой, свои личные трогательные воспоминания… Ну, разве могут исчезнуть из памяти самый громкий звонок на урок, школьные классы с окнами до потолка, исписанная мелом в формулах доска, строгие, но справедливые учителя, спрятанный от родителей дневник, радиолинейки, первая влюбленность и дружба?



Нам, ученикам, совсем было не важно, как выглядит школа снаружи и внутри, не важно было, что удобства во дворе, а до столовой на перемене нужно было бежать стремглав и за десять минут умудриться проглотить самый вкусный в мире коржик или отведать чудо-салат из свежей капусты за 3 копейки. Мы уже тогда, в далеком детстве, понимали, что наша школа особая – маленькая, уютная и бесконечно любимая. И с годами эта уверенность только крепла.



С годами многое стирается из памяти, но никогда не забыть походы с классом на берег Суры, сбор металлолома и макулатуры, работу на приусадебном участке под началом любимой классной Натальи Илларионовны Шелковниковой… Последний звонок, растрогавший всех присутствовавших на той памятной торжественной линейке. Волнительные выпускные экзамены, красивый выпускной…и вот он в руках – аттестат зрелости.

За каждой фамилией, записанной красивым почерком в школьном журнале, – характер, история, сложившаяся человеческая судьба. Мы выпорхнули из школы каждый в свою сторону. Но никто из нашего дружного в 24 человека класса спустя более трех десятков лет не выпадает из поля зрения.



Нашей старушке третьей 85! Время с неумолимой скоростью движется вперед, меняются поколения, меняются лица, меняется жизнь. Школа изменилась и внешне, и внутренне. И это хорошо! Третья продолжает жить! Главное, чтобы она навсегда оставалась таким же теплым домом, в который всегда хочется вернуться.

Третью школу справедливо называют кузницей кадров. Сегодня, в день 85-летия, слово выпускникам, успешно нашедших себя в жизни. Это они, вчерашние девчонки и мальчишки, приносят славу родной школе и родному городу. А как иначе, ведь мы же из третьей!

Ирина Сасакина (Финогеева), заместитель главы администрации города — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики, выпуск 1981 года:

О своей родной школе вспоминаю всегда с особым трепетом, для меня школа – это что-то теплое, светлое, родное. Все мои учителя были замечательными педагогами, добрыми, понимающими, всем им я очень благодарна.

Всегда добрым словом вспоминаю свою первую учительницу Елену Владимировну Макарову, очень требовательную и строгую. С теплотой и любовью вспоминаю своего классного руководителя Зинаиду Алексеевну Болотину, глубокого и очень справедливого учителя математики. Только потом, став взрослой, я поняла, как ей было сложно с нами, а мы не понимали, что она серьезно болела, и вели себя не очень красиво… Вот за такие моменты неловко, хотя я была прилежной ученицей.

Очень благодарна учителю французского языка Галине Петровне Лещановой, которая навсегда привила мне любовь к своему предмету.

Мои самые искренние слова благодарности замечательной Клавдии Петровне Красненковой, сумевшей пробудить во мне интерес к такой сложной физике…

Особые слова признательности Людмиле Ильиничне Лермонтовой, учителю русского языка и литературы. Именно благодаря ей я выбрала свою будущую профессию.

С 85-летием, родная третья! Желаю тебе развития и побед!

Константин Демидов, кандидат технических наук, полковник, старший преподаватель кафедры Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, выпуск 1983 года:

Школа № 3 в жизни нашей семьи очень дорога и значима. В ней учился и я, и моя младшая сестра Жанна. Обо всех учителях – самые прекрасные и уважительные воспоминания. В школу я всегда бежал с удовольствием. Кроме уроков, там ждал театр миниатюр, созданный Зинаидой Вадимовной Шурыгиной. И мне посчастливилось войти в самый первый его состав. Мы успели поставить два или три спектакля.

А кружок домашнего мастера, туристические слеты, выезды на «Зарницу»… За 10 лет учебы мы получили не только фундаментальные знания по предметам, но и серьезную подготовку к самостоятельной жизни. Мы всегда гордились, что учимся именно в третьей школе.

Когда я пришел, в школе не было полноценного спортивного зала, однако, на удивление, школьные спортсмены на соревнованиях всегда занимали призовые места по различным видам спорта.

Все знания, полученные в школе, востребованы мною всю жизнь. Наверное, потому что они были фундаментальными, глубокими, настоящими.

Главное, что воспитали в нас учителя, – это целеустремленность. Безусловно, навсегда запомнил свою первую учительницу Ольгу Ивановну Федулову. Большое спасибо и низкий поклон Зинаиде Вадимовне Шурыгиной, Людмиле Ильиничне Лермонтовой, Зинаиде Алексеевне Болотиной, Анастасии Афанасьевне Хроминой, Александре Петровне Бочкаревой, Надежде Федоровне Тюриной, Надежде Яковлевне Князевой, Наталье Юрьевне Серовой и др.

Помнится, как после шестого класса с одноклассниками работал в трудовом лагере в совхозе «Алгашинский». Мы занимались прополкой свеклы. Я заработал свои первые деньги – 16 рублей. С нами тогда ездил учитель физкультуры Николай Андреевич Чурашов. Ему отдельное спасибо за жизненные уроки!

Бурная жизнедеятельность комсомольского штаба, работа школьного радиоузла, смотры строя и песни, подготовка школьных стенгазет, конкурсы бальных танцев… При каждом воспоминании – даже про туалет и столовую на улице — только положительные эмоции. Вот уж поистине родная третья! Не представляю другой школы в своей жизни! Спасибо, школа, за счастливое детство! Талантливых учеников тебе! Живи и здравствуй!

Татьяна Кутырева (Шестопалова), директор школы № 2, выпуск 1980 года:

Школа № 3 – это прежде всего самые светлые воспоминания детства. Даже спустя сорок лет после ее окончания. Конечно, были переживания и за «не тот результат» по контрольной по математике, и какие-то страхи перед уроками химии, но всё это совершенно не мешало ходить в школу с настроением. Там было тепло и уютно. Учителя подкупали интеллигентностью, глубокими знаниями своего предмета и умением его преподать. Без преувеличения, каждый из них был уникальным педагогом.

С особой теплотой вспоминаю уроки математики Алексея Кирилловича Яружина, уроки русского языка и литературы Людмилы Павловны Дергуновой, уроки истории Геннадия Васильевича Карасева, уроки физики Клавдии Петровны Красненковой, уроки рисования и черчения Вячеслава Александровича Шкунова, уроки физкультуры Николая Андреевича Чурашова. Весь коллектив был образцом служения профессии и детям. Я знаю, о чем говорю.

Хочется каждому учителю нашего детства во главе с директором Анастасией Афанасьевной Хроминой сказать огромное спасибо! Низкий вам поклон!

Со школьной скамьи я определилась с выбором профессии. По-другому, наверное, и быть не могло…

Всем ветеранам желаю здоровья, а действующему коллективу – успехов, достижений и побед! С юбилеем, школа!

Сергей Демьянов (Федоров), врач-хирург Шумерлинского ММЦ, депутат городского собрания, выпуск 1984 года:

Прошло уже 37 лет с того времени, как мы вышли из стен нашей школы во взрослую жизнь. Каждый из нас выбрал свой путь для дальнейшего развития, используя знания и навыки, вложенные нашими дорогими учителями, профессионалами своего дела.

В стенах школы зародилась дружба с одноклассниками, с некоторыми из которых она продолжается по сегодняшний день.

Не могу не вспомнить своего первого учителя Валентину Григорьевну Тюрину, научившую нас читать, писать, считать. Многих преподавателей уже нет с нами, но они всегда остаются в наших сердцах и воспоминаниях, ведь каждый из них сполна делился с нами не только знаниями предметов, но и жизненным опытом.

От всей души поздравляю всех с юбилеем школы! Пусть в её стенах каждый сполна раскрывает свой талант и способности. Пусть все учителя будут уважаемы и успешны в своей деятельности. Пусть родители будут добры и внимательны к своим детям. Желаю всем крепкого здоровья и большой удачи!

Валерий Брехов, директор ДЮСШ «Олимп», депутат городского собрания, выпуск 1984 года:

Думаю, для каждого человека школа – это важный подготовительный этап становления. определяющий начало всего жизненного пути.

Каждый предмет, преподаваемый в школе, – это своеобразный пазл, который в определенный момент нужно будет вспомнить и правильно применить в общей картине жизни. Кто-то пытается сложить его полностью, а кто-то считает, что достаточно одной детали.

С благодарностью вспоминаю каждого учителя, который меня в школе встретил, учил и проводил в открытое плавание, от первой учительницы Валентины Григорьевны Тюриной до всех учителей-предметников и классных руководителей. Каждый педагог был особенным, со своей изюминкой, индивидуальностью, профессионализмом. Каждому низкий поклон!

Школа – это та часть жизни, где все поступки и случаи уникальны по своей сути. Это я понял уже во взрослой жизни. Когда я думаю о школе, воспоминания начинают литься нескончаемым потоком, захлестывая и обуревая трогательными и сентиментальными чувствами… Школа – она ведь как вторая мама – навсегда.

Особо в памяти сохранились совместные сборы металлолома, макулатуры и желудей. На сданные от этих сборов средства мы с одноклассниками ездили на экскурсии. Особо запомнилась поездка в Ульяновск. Было здорово!

Теперь в родной школе всё стало современно, креативно, удобно. Нынешним школьникам не надо бегать по улице до столовой или туалета. А для нас это было частью школьной жизни, что и запомнилось навсегда.

Нынешним ученикам третьей желаю по максимуму загружать себя – учебой, спортом, искусством. Каждая область вашего интереса в будущем обязательно пригодится в жизни. Это факт!

Учителям скажу так – до каждой детской души обязательно доносите мысль, что она личность. И тогда выпускники наверняка будут славить наш город, республику, Россию.

Ирина Юртаева, начальник финансово-организационного отдела Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, выпуск 1987 года:

1 сентября 1977 года я помню достаточно хорошо – с большим букетом гладиолусов в сопровождении мамы я пришла в первый «А» класс к Валентине Григорьевне Тюриной. Мне очень повезло с первым учителем! Нет слов, чтобы в полной мере выразить ей слова самого глубокого уважения и признательности!

Сейчас понимаю, в третьей школе работали учителя с настоящим призванием — сильные, талантливые, добрые.

Именно в школе мы выбираем путь, по которому будем идти во взрослой жизни. Так случилось и со мной. Уверена, именно учителя помогли мне выбрать профессию. Я отдала предпочтение точным наукам и после школы поступила в финансово-экономический техникум, затем окончила экономический факультет Московского кооперативного института. Этот выбор оказал огромное влияние на всю мою жизнь, которая с тех пор связана с финансовой деятельностью.

Хочется сказать теплые слова благодарности моим учителям, которые уже не работают в школе.

Интерес к математике пробудила во мне молодая и элегантная Галина Владимировна Колегова. Несмотря на то, что прошло много лет, я до сих пор хорошо помню, как она стоит у доски и с интересом доказывает теорему, ее жестикуляцию и умение донести материал урока, что действовало на меня завораживающе.

Благодаря талантливой и мудрой Анастасии Афанасьевне Хроминой я очень полюбила физику. Своей основательностью в отношении к профессии, умением понять каждого из нас она смогла «заразить» меня своим нелегким предметом, научить с помощью физики логически мыслить, философски понимать жизнь.

Конечно, вспоминаю не только уроки, но еще и то, как мы с одноклассниками умели замечательно отдыхать, будь то поход за город, экскурсии по родному краю и за его пределы, праздничные концерты, часто вспоминаю, как собирали металлолом и макулатуру, ездили на картошку.

Я люблю свою родную школу и считаю ее самой лучшей! Мои дети тоже учились в третьей школе. Старший, Денис, всегда с уважением вспоминает Татьяну Александровну Алексееву, Людмилу Анатольевну Тюрину, Клавдию Петровну Красненкову.

Младший, Никита, особо благодарен Светлане Александровне Катюшиной, Ирине Владимировне Корощуповой.

Спасибо вам, наши дорогие учителя, за все старания, за уроки, за идеи, за знания и профессионализм, за вашу мудрость и терпение. Здоровья вам, гармонии души, успехов, уважения, достатка и любви на долгие годы!

Желаю нашей школе процветания, больших достижений, возможности расти и двигаться в новых, интересных направлениях.

Дорогие ученики, никогда не забывайте свою школу и всех тех, кто помогал вам взять самый важный старт вашей жизни.

Ольга Дмитриева.