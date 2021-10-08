Желаем вам горящих детских глаз, что с нетерпеньем ожидают вас!

В Шумерле работников сферы образования поздравили глава администрации города Валерий Шигашев и его заместитель — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина.

В городе трудятся прекрасные педагоги, умело сочетающие в своей работе верность традициям и стремление идти в ногу со временем, внедряющие в процесс обучения инновационные разработки и творческий подход.

В сложное время учителя продемонстрировали надежность, выдержку, готовность к работе в непривычном формате.



Руководство администрации, поздравляя педагогические коллективы, отметило, что одна из главных задач учителя — вырастить и образованную, и духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу Шумерли, Чувашии и страны в целом.

В Шумерлинском районе в этот день состоялась торжественная церемония награждения педагогических работников. Учителей тепло поздравили глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов и заместитель главы администрации — начальник отдела образования, спорта и молодежной политики Татьяна Караганова.



"Мы рады видеть вас здесь и очень благодарны вам за то, что вы с нами, что в сложные времена вы продолжаете трудиться на благо детей нашего района. Ваш труд у всех на глазах. Вы очень талантливые и трудолюбивые», — обратился к педагогам Лев Рафинов, желая им творческих успехов и терпения в непростой работе.

«Мы ценим ваш вклад в общую систему образования района, благодарим вас за такую преданность своему делу и за то, что взращиваете в наших детях таланты», — поздравила Татьяна Караганова. На церемонии награждения лучшие педагоги удостоились благодарностей администрации Шумерлинского района и Почетных грамот отдела образования, спорта и молодежной политики.



Источник: сайты администраций г. Шумерли и Шумерлинского района.