В Шумерлинском районе наградили участников конкурса «Семья года-2021»

4 октября в администрации Шумерлинского района были объявлены итоги муниципального этапа конкурса «Семья года-2021», который проходил с 20 августа по 20 сентября. В актовом зале районной администрации состоялась церемония награждения семей, в которой приняли участие глава администрации Лев Рафинов, заведующая сектором культуры и архивного дела администрации Н.В. Николаева, главы сельских поселений и другие почетные гости. Они высказали семьям-участницам слова признательности и уважения за достойное воспитание детей, активную жизненную позицию и вручили им заслуженные награды.

В районном конкурсе приняли участие 4 семьи, которые имеют супружеский стаж свыше 10 лет и воспитывают двух и более несовершеннолетних детей, включая приемных.

Семья Капитоновых из села Юманаи набрала наибольшее количество баллов по итогам всех этапов конкурса и завоевала звание «Лучшая семья года муниципального района-2021», удостоена гран-при конкурса. Геннадий Григорьевич и Надежда Виссарионовна воспитывают 5 детей, отношения между супругами, детьми и родителями строятся исключительно на взаимопомощи и любви друг к другу. Семья активно участвует в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в районе и в республике. Капитоновы будут представлять Шумерлинский район на республиканском конкурсе «Семья года» в Чебоксарах в рамках празднования Дня матери.



Семья Кузьминых из Шумерли стала победителем сразу в двух номинациях: «Самая креативная семья» и «Приз зрительских симпатий». Петр Анатольевич и Светлана Александровна воспитывают 2 дочерей.

Семья Мироновых из деревни Пояндайкино признана победителем в номинации «Самая позитивная семья». Супруги Сергей Николаевич и Оксана Петровна в счастливом браке 15 лет, воспитывают 3 дочерей.

Семья Илакиных из деревни Бреняши стала победителем в номинации «Самая крепкая семья». Валерий Анатольевич с супругой Людмилой Александровной в любви и согласии воспитывают 4 детей, 2 из которых являются приемными. За годы совместной жизни семья Илакиных получила известность среди сельчан крепостью семейных устоев.



Источник: сайт администрации Шумерлинского района.