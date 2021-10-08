Вирус вновь идёт в наступление

Во многом из-за беспечности и антипрививочных настроений граждан

Утром 7 октября администрация Шумерли вышла в прямой эфир на своих страницах в социальных сетях по теме защиты от новой коронавирусной инфекции. На вопросы пользователей сетей отвечали главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин, руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашии в Шумерле Евгений Ларин и глава администрации Валерий Шигашев. Посыл был однозначен – довести до людей информацию о принимаемых в республике антиковидных мерах и о важности своевременной вакцинации против COVID-19 для сохранения здоровья и жизней горожан.



Сразу после прямого эфира состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Шумерли. Прошло оно в кабинете главного врача ММЦ. Участники озвучили данные по заболеваемости и смертности, свидетельствующие о том, что вирус вновь идет в наступление. По словам Владимира Кутина, ситуация сегодня ухудшилась в 2,5 раза по сравнению с месяцем ранее. Соответственно, увеличилась нагрузка на персонал. Ежесуточно неотложка ММЦ принимает 100-120 вызовов к температурящим и имеющим клинику COVID-19 пациентам, станция скорой помощи вместо привычных 250 вызовов от горожан принимает сейчас 450-460 звонков в сутки. С начала года среди горожан выявлено 772 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 68 шумерлинцев скончались, 611 – выздоровели. Сейчас проходят лечение в стационаре и амбулаторно более 90 пациентов.



«Думаю, что связано это с низким уровнем вакцинации, — выразил свое профессиональное мнение главврач ММЦ. – Четко прослеживается связь: именно в тех регионах, где низкий темп вакцинации, идет рост заболеваемости. Аналогично и по районам республики». На этот момент из планового числа горожан (80 %) привились от COVID-19 38 %, причем в возрастной группе 60+ процент вакцинации составляет всего 28. Также в группе риска находятся беременные женщины. От COVID сейчас лечатся 10-15 таких пациенток. И вызывают тревогу факты младенческой смертности в республике от пневмонии, вызванной этим вирусом. Одновременно, напомнил Владимир Кутин, подступает сезон гриппа, что в разы увеличивает риски для здоровья населения.

Если раньше из-за недостатка доз вакцин образовывались очереди, что вызывало недовольство горожан и могло объяснить низкие показатели вакцинации, то сейчас дефицита нет, заметил глава администрации Валерий Шигашев, однако темпы все равно низкие. «На какие моменты обратить внимание, на каких направлениях усилить работу?» – обратился он с вопросом к участникам заседания оперштаба. Прозвучал ответ: нужно работать в трудовых коллективах. Например, на комбинате автофургонов из тысячи работников привиты всего процентов 30. Врачи медцентра постоянно проводят встречи, санитарно-просветительскую работу в организациях и учреждениях, особенно оказывающих услуги населению. И здесь в первых рядах сами медики и образовательная сфера. По словам заместителя главы администрации – начальника отдела образования Ирины Сасакиной, среди педагогов и воспитателей городских школ и детсадов вакцинированы 68,8 из 70 запланированных процентов и работа продолжается одновременно с вакцинацией от гриппа. А в самом ММЦ, как пояснил главврач, привиты порядка 75 % персонала.



Выступивший следом санитарный врач Евгений Ларин подтвердил еженедельную тенденцию к росту заболеваемости. Только за период с 1 по 6 октября зарегистрировано 29 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции среди горожан, особенно категории старше 60 лет. 68 человек находятся в режиме самоизоляции — как больные, так и контактные лица. В ближайшее время мобильные группы проведут рейды по контролю за исполнением изолированными лицами предписаний, по всем случаям нарушения будут составляться административные протоколы. Помимо роста заболеваемости COVID-19 вдвое возросло число случаев внебольничной пневмонии, преимущественно вирусной – с 36 до 63 в неделю в конце сентября, за первые пять дней октября – уже 51 случай.



Все эти цифры говорят нам о том, что угроза нашему здоровью, жизням наших пожилых родителей и новорожденных детей, наших близких сохраняется и всё возрастает. Медицинская наука и государство бросили огромные ресурсы на поиск защиты от коварного вируса и было бы неправильным не воспользоваться результатами. Заразиться ковидом так просто, а вот вылечиться…

Наталья Игнатьева.