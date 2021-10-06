Центр управления регионом Чувашской Республики среди лидеров по количеству обработанных сообщений

Опубликован ТОП регионов страны по доле обработки обращений жителей в социальных сетях в сентябре. По данным общероссийской системы мониторинга «Инцидент Менеджмент», которая фиксирует сообщения и комментарии людей к органам власти в соцсетях, в сентябре ЦУР Чувашии обработал 99% обращений.

Такой же показатель ещё у десяти регионов страны: Ингушетии, Северной Осетии, Приморского края, Ивановской, Курской, Орловской, Томской, Тульской, Тюменской и Сахалинской областей.



По словам руководителя Центра управления регионом Чувашии Татьяны Немцевой, такого показателя удалось добиться благодаря сотрудникам направления «Обратная связь», которые в ежедневном формате скрупулёзно отслеживают все поступающие сообщения, а также тесному взаимодействию с сотрудниками отраслевых блоков ЦУР Чувашии.



«С помощью цифровых технологий ЦУР максимально быстро реагирует на поступившие обращения жителей. Сотрудники ЦУР фиксируют сигналы, распределяют их по органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, а затем контролируют, чтобы ответ по существу вопроса был предоставлен людям в кратчайшие сроки», — признается Татьяна Немцева.