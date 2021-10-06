Открыта регистрация учреждений для организации пропуска граждан по QR-кодам сертификата о вакцинации от COVID-19

С 11 октября в Чувашии пропуск граждан в учреждения социокультурной сферы и общественного питания будет осуществляться строго при предъявлении ими документов, подтверждающих отсутствие COVID-19 либо вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева Минцифры Чувашии разработано техническое решение для таких организаций, позволяющее считывать QR-коды.

В настоящее время запущен ресурс qr.cap.ru, где учреждения, принимающие посетителей по новым правилам, должны пройти регистрацию для работы в системе. Здесь имеется ссылка для скачивания мобильного приложения и пошаговая инструкция по работе в нем. Все вопросы относительно работы в системе можно задать по телефону 122 – техническая поддержка работает с 8 до 20 часов.

К числу организаций, которые будут проверять граждан на наличие иммунитета от COVID-19, относятся следующие:

кинотеатры (кинозалы), театры, театрально-концертные учреждения, культурно-досуговые учреждения и иные аналогичные организации;

СПА-салоны, массажные салоны, солярии;

бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги;

плавательные бассейны, фитнес-центры и другие объекты физической культуры и спорта;

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.

Напомним, при входе в эти учреждения граждане должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и документ на выбор: сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 с QR-кодом, отрицательный результат ПЦР-тестирования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее чем за 72 часа до предъявления, либо документ, подтверждающий факт перенесенного в течение последних 6 месяцев COVID-19. Справки могут быть предъявлены как в электронном, так и в распечатанном виде.

Как подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев, такие меры вводятся с тем, чтобы не накладывать дополнительные ограничения по функционированию этих предприятий, чтобы они могли вести свою хозяйственную деятельность в режиме действующих ограничений. Если такая мера покажет свою эффективность, заполняемость залов может вновь достичь 100% вместо текущих 75%.

Минцифры Чувашии.