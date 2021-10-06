Для чего нужна перепись населения?

По-сути, каждый из нас знает ответ — для того, чтобы знать, сколько жителей проживает в городе, сколько в республике, сколько в стране.

Для чего, собственно, это нужно знать? А вот здесь уже кратко не ответишь.

Управление муниципалитетом, регионом в целом, страной должно быть эффективным. А для этого нужно обладать массой инструментов и достоверной информацией, в том числе, и о гражданах, населяющих Россию.

Важно знать, сколько у нас детей, и какая демография нас ожидает в дальнейшем. Исходя из этого, рассчитывается перспектива функционирования детских садов и школ, колледжей и институтов, строительство новых и реконструкция старых. Используя эти данные, формируется финансовое планирование на годы вперед, принимаются бюджетные решения.

Если мы знаем сколько у нас проживает трудоспособных мужчин и женщин — выстраиваем политику промышленного производства и экономической деятельности.

Мы должны четко понимать объем трудовой миграции, количество жителей, не обеспеченных работой, сколько пенсионеров проживает на территории муниципалитетов для организации социальной помощи и тому подобное.

Это очень объемная работа, затрагивает все сферы жизнедеятельности и направлена на перспективное развитие.

Одним словом, если мы хотим жить в цивилизованном, развитом государстве, мы должны полномасштабно участвовать во Всероссийской переписи населения, дабы понимать сложившуюся ситуацию и иметь возможность эффективно ею управлять.

И я призываю всех горожан проявить социальную активность и оказать максимальную помощь сотрудникам, участвующим в нелегком, но ответственном деле — переписи населения нашего города.