Шумерлинка-лауреат конкурса «Учитель года Чувашии-2021» поздравила коллег с профессиональным праздником

В преддверии профессионального праздника педагогов в Чувашии, как и по всей стране, стартовала Неделя учителя, организованная Минпросвещения России. В рамках Недели (с 4 по 10 октября) пройдут мероприятия, посвящённые этой благородной профессии и направленные на её популяризацию. В Чувашии учителя станут героями газетных публикаций, телесюжетов и радиоэфиров, поделятся достижениями в работе.



Глава Чувашии Олег Николаев уже успел выразить признательность учителям, запустив флешмоб на личной страничке в Инстаграм (https://www.instagram.com/oanikolaev1969/). Он рассказал о своей первой учительнице Лидии Михайловне и предложил жителям республики поддержать эстафету добрых пожеланий.

Принять участие в акции могут все желающие. Нужно просто опубликовать пост с поздравлением любимого школьного учителя в социальных сетях и поставить хештег #Спасибоучителямчувашии.



Героиней Шумерлинской газеты «Вперёд» в рамках Недели учителя стала лауреат республиканского конкурса «Учитель года-2021», учитель английского языка школы № 3 Кристина Селезнева:

— За свою педагогическую деятельность я принимала участие в таких республиканских конкурсах, как «Самый классный классный», «Педагогический дебют», но конкурс «Учитель года-2021», наверное, стал для меня самым значимым. Ведь это признание моего труда, уверенность в том, что я двигаюсь в правильном направлении.

Перед тем, как пройти на республиканский этап, нужно стать победителем в своем муниципалитете. В этом году я заняла 1-е место в ежегодной ярмарке педагогических идей им. В.М. Шурыгиной и удостоилась чести представлять наш город на республиканском уровне. Хочу сказать, что была проведена колоссальная подготовка к конкурсу. Без поддержки моих коллег — дружной и сплоченной команды профессионалов я бы вряд ли достигла такого результата. Особенно хочется поблагодарить руководство школы, педагогов Е.В. Нужнову, Д.А. Магулину, М.В. Муляеву и О.Ф. Сергееву, которые оказали мне всестороннюю помощь и поддержку.

Попасть в пятерку лауреатов конкурса было очень приятно, неожиданно и волнительно, ведь с каждым годом, принимая участие в подобных конкурсах, чувствуешь все большую ответственность. Имея за плечами определенный опыт, хочется всегда представлять школу и город на достойном уровне.

В День учителя я хочу поздравить всех своих коллег и, конечно же, учителей, которые учили меня. От души благодарю свою первую учительницу Марину Николаевну Кашкарову, своего наставника — учителя английского языка Людмилу Анатольевну Тюрину, которая была со мной рядом на протяжении всей моей работы и очень поддерживала, когда я делала первые шаги в своей профессии.