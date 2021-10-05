Шумерлинка Екатерина Чимрова, учитель-логопед детского сада «Рябинушка», представляет Чувашию на XII Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России-2021»

С 4 по 8 октября в Сочи проходит заключительный этап XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2021». Чувашскую Республику на главном событии дошкольного образования представляет учитель-логопед детского сада «Рябинушка» города Шумерля Чимрова Екатерина Александровна.

4 октября состоялся установочный семинар для участников и жеребьевка, а уже 5 октября Екатерина Чимрова после торжественного открытия конкурса «Воспитатель года — 2021» представит свою педагогическую находку по теме: «Создание и использование многофункциональных дидактических пособий».

Пожелаем Екатерине Чимровой вдохновения и удачи на первом очном испытании!

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