Шумерлинские учителя с учениками на одной волне

5 октября свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых благородных профессий — учителя. Это люди, чью важную роль в жизни каждого человека невозможно переоценить, ведь благодаря их труду и упорству дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые способности, учатся жить и работать в коллективе. Впрочем, учителя не только обучают детей, но и непрерывно развиваются вместе с ними.

Одним из таких педагогов, стремящихся к постоянному саморазвитию, является учитель английского языка школы № 1 Татьяна Александровна Соколова. Ее любовь к английскому языку начала проявляться в 7-8 классах обучения в Саланчикской средней школе. У девочки получалось хорошо переводить тексты, понимать их, и ее учительница А.Г. Долгова стала это отмечать. Одобрение учителя окрыляет, поэтому Татьяна полюбила предмет еще больше и как результат — выбрала английский язык для сдачи экзамена и в 9, и в 11 классах. С ним же и решила связать свою будущую профессию.

К сожалению, пройти в заветный институт с первого раза у нее не получилось. Но девушка не отчаивалась — поступила в Чебоксарский педагогический колледж им. Никольского, где выучилась на воспитателя с правом преподавания английского языка.



По стечению обстоятельств после окончания учебы девушка вновь вернулась в Шумерлинский район, начала работать в деревне Шумерле. Директор школы вначале сильно сомневался, брать ли на работу молодого и непрофильного по школе специалиста, но все же решился. Практически сразу же Татьяна поступила в Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова и отучилась там 5 лет.

Свои первые школьные уроки в деревне Шумерле Татьяна Александровна запомнила надолго. Ей сразу пришлось обучать детей разного возраста. Учебники были совершенно новыми. Подготовки требовалось очень много. К тому же, на тот момент молодой педагог не совсем владела методикой преподавания предмета в школе. Приходилось и учить, и учиться самой — ночами изучать учебники, методику и постоянно развиваться.

В деревне Шумерле учительница проработала 3 года, по совместительству трудилась в начальном звене школы № 1, которое тогда располагалось в «Рябинушке». Вскоре бывший на тот момент директором В.М. Козин предложил ей полностью перейти в первую школу и с тех пор, с 2005 года, молодая учительница стала полноправным членом этой школьной семьи.



На сегодняшний день Татьяна Александровна является классным руководителем сразу двух классов – 11-го и 5-го. Несмотря на то, что это непросто, Татьяна не жалуется, отмечает, что ее одиннадцатиклассники взяли шефство над пятиклассниками и пока работа идет достаточно слаженно.

«Если дети и классный руководитель на одной волне — работа в радость. Когда несколько лет назад я взяла руководство над учениками 5-х классов, многие из них уже были для меня родными, ведь я вела у них английский со 2 класса.

У меня нет любимчиков, я одинаково дорожу всеми своими учениками. Тем более, что это будет мой первый выпуск, который я вела с самого начала – с 5-го класса. Часть детей, конечно, выпустилась после 9-го класса, а с образовавшимся сборным классом мы уверенно движемся к финалу школьной жизни», — поделилась Татьяна Александровна.



Кстати, пятеро детей, которых педагог обучает со 2 класса, собираются сдавать ЕГЭ по английскому языку. Кроме трех часов в неделю, положенных по расписанию, они занимаются в кружках и на элективах. Как отмечает Татьяна Александровна, в 2020 году ЕГЭ по английскому из ее учеников никто не сдавал, зато годом ранее высоких результатов добилась Вика Антонова, она же стала призером республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.



Кроме непосредственного обучения своему предмету, Татьяна Александровна много лет занимается научной деятельностью, входит в методическое объединение учителей данного направления. Под ее руководством дети пишут научно-исследовательские проекты, выступают на конференциях. Эта деятельность Татьяне Александровне тоже очень нравится, хоть она и совершенно отличается от предметной. Тем более, что у них с ребятами есть результаты и на республиканском, и на российском уровнях.

Т.А. Соколова проявляет себя и в профессиональных конкурсах. В 2019 году, став победителем муниципального этапа, она представляла Шумерлю на республиканском конкурсе «Учитель года». Также неоднократно принимала участие в ярмарке педагогических идей им. В.М. Шурыгиной в номинациях «Дебют» и «Методическая разработка», а в 2020 году стала призером в номинации «Урок».



Кроме дипломов за достижения в этих конкурсах, в копилке наград Т.А. Соколовой есть грамоты от отдела образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерли, Почетные грамоты города Шумерли, Чувашской Республики, благодарственные письма Министерства образования Чувашии за подготовку призера Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, за подготовку победителя научно-практической конференции «EXCELSIOR».



Как отмечает педагог, результаты работы во многом зависят от сплоченности и слаженной работы коллектива, а в первой школе коллектив просто отличный. Особенно Татьяна Александровна благодарна директору Т.В. Поляковой и заместителю Е.А. Дроздовой, ведь без их поддержки, наверное, не было бы и достойных результатов.



«Очень рада тому, что после получения дошкольного образования мне удалось выучиться на учителя иностранного языка. Не было ни одного дня, чтобы я пожалела о принятом решении и хочу, чтобы по моим стопам пошла моя дочь», — призналась Татьяна Александровна.

А у дочери, как выяснилось, интересы другие. Юлия обучается в 8 классе, увлекается рисованием, играет на фортепьяно и немного на гитаре, уже давно занимается в Детской школе искусств № 1. В общем, Юлия — натура творческая, и хотя они с мамой занимаются дома английским, пока это происходит не в полную силу.

Сын, Станислав, учится в 5 классе. У него, как и у большинства мальчишек, увлечения спортивные. Занимается рукопашным боем в Центре детского творчества, любит играть в футбол.



Как отмечает Татьяна, большая загруженность на работе не всегда позволяет ей уделять должное внимание семье и в таких случаях очень выручает помощь мужа, Сергея Вячеславовича. Он поддерживает в любых начинаниях, присматривает за хозяйством. Ведь, несмотря на то, что в течение учебного года семья проживает в городе, в летний период они переселяются в поселок. Свежий воздух, баня, сад и огород. Такая жизнь по вкусу всем, и она дает возможность полноценно отдохнуть за лето, а осенью приступить к рабочим обязанностям с новыми силами.



Впрочем, у Татьяны есть еще одно увлечение, которое заряжает ее энергией и позитивом, – она занимается латиноамериканскими танцами в ТСК «Экситон» под руководством И.И. Лиховид. За 6 лет этот коллектив успел стать для нее по-настоящему родным. Участницы коллектива общаются друг с другом не только во время занятий или выступлений, а в любое другое время. С учетом того, что в этом году у Татьяны два классных руководства, она стала посещать занятия танцами гораздо реже. Но мысли, чтобы уйти из коллектива, нет совсем. Ведь танцы — ее отдушина, возможность быстро снять стресс.



Вместе с коллективом Татьяна выступает на городских праздниках, выезжала в Чебоксары, в Йошкар-Олу, где они неоднократно занимали призовые места. Иногда совмещать работу и концертные выступления бывает непросто. Благо, коллектив и руководство школы относятся к ее увлечению с пониманием и всегда идут навстречу.

Татьяна Александрова.