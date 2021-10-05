Сегодня свой профессиональный праздник отмечают и педагоги музыкальных и художественных школ

Шумерлинским детям мир прекрасного открывают педагоги детской школы искусств № 1. Несмотря на то, что каждый из учителей работает по своему направлению — художественному, музыкальному или театральному - их объединяет одно – горячее желание научить детей творить, любить и понимать искусство.

Ирина Анатольевна Колот, как и многие преподаватели школы, в свое время сама выучилась здесь по классу фортепиано. Тогда она думала, «на этом с музыкой все», поступила в пищевой институт в Москве и поняла, что ошиблась. А вот в педагогическом вузе, услышав со всех кабинетов музыку, сразу почувствовала себя как дома.

Педагогическую деятельность Ирина Анатольевна начала в гимназии № 8, с 2008 года работает в школе искусств учителем музыкальных теоретических дисциплин и музыкальной литературы. Она применяет в своей работе различные современные методы обучения: интерактивную доску, видео- и аудиоматериалы и т.д. «Предмет сольфеджио дается детям тяжело, но наша задача – сделать трудное легким, чем мы и неустанно занимаемся», — говорит педагог.

Татьяна Владимировна Вишневская, закончив музыкальное училище по профессии дирижера хорового пения, стала работать в школе и сразу же начала создавать хоры. Из 32 лет педагогического стажа 20 лет она трудится в школе искусств преподавателем хорового и сольного пения. «Мне нравится, когда вижу результат своего труда. Мы принимаем участие во многих всероссийских и даже международных конкурсах. Я получаю удовольствие от работы с детьми, они радуются победам – и это нас всех так обогащает. Прекрасно, когда учитель живет своей работой», — делится своими эмоциями Татьяна Владимировна.

Олег Евгеньевич Поляков, окончив художественную школу в Шумерле, поступил в художественное училище в Нижегородской области. Полученные знания стал применять в декоративном творчестве, стал заниматься изготовлением сувенирной продукции, принимал участие в выставках. Когда в 2004 году попросили помочь, взять пару часов в художественной школе, он не смог отказать своим педагогам. Многие ушли на заслуженный отдых, а смены не было. Вместо пары часов на плечи молодого педагога легла полная нагрузка, благо, рядом всегда были наставники. Олег Евгеньевич параллельно получил педагогическое образование и вот уже в течение 17 лет учит шумерлинских детей рисовать. «За годы работы 25 учеников продолжили обучение в художественных и архитектурных училищах, колледжах и вузах Чебоксар, Йошкар-Олы, Красносельска, Павлова, Санкт-Петербурга, Москвы. Значит, здесь я не зря», — говорит преподаватель изобразительного искусства.

Светлана Григорьевна Яцкевич в сфере образования работает 27-й год, из них 12 – заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Она также является преподавателем сольного пения и эстрадного вокала. « Мы в искусстве – и это помогает нам быть духовными, нравственными, светлыми. Ведь через нас ученики соприкасаются с прекрасным. Это многому обязывает», — говорит Светлана Григорьевна.

С именем Ольги Владимировны Курковой связано появлениев школе искусств театрального отделения. Она получила профессиональное образование в театральном институте Казани. За 15 лет работы отделения у неё появилось много благодарных выпускников и последователей. Особая гордость преподавателя – её ученица Анастасия Селянкина, которая закончила актерское отделение чувашского института культуры и ныне является ведущей актрисой в основном составе русского драматического театра г. Чебоксары.

«Моя мечта - работать и творить – реализовалась. Я с удовольствием иду каждый день на работу, как на праздник, а это дорогого стоит», - делится Ольга Владимировна.