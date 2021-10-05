Поддержим представителя Чувашии в народном голосовании фестиваля «ФормArt»

Сегодня дан старт народному голосованию для определения победителей и призеров Фестиваля стрит-арта «ФормArt», которое будет проходить по 15 октября.Победители и призеры фестиваля будут определены по итогам сложения результатов народного голосования и голосов экспертов. Подведение итогов Фестиваля проводится 21 октября 2021 года в ходе онлайн-трансляции на платформе Zoom с поочередным подключением представителей всех регионов округа.

Для участия необходимо сделать бесплатный звонок на 8 (800) 301-50-23 и в тоновом режиме набрать код финалиста:1 — Республика Башкортостан;

2 — Республика Марий Эл;

3 — Республика Мордовия;

4 — Республика Татарстан;

5 — Удмуртская Республика;

6 — Чувашская Республика;

7 — Пермский край;8 — Кировская область;

9 — Нижегородская область;

10 — Оренбургская область;

11 — Пензенская область;

12 — Самарская область;

13 — Саратовская область;14 — Ульяновская область.Участвовать могут все жители России. С одного номера может быть отправлен только 1 голос. В случае повторного набора и введения кода засчитывается голос, отданный при первом звонке, смс-сообщения не учитываются.Регламент определения победителей и призеров фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа.

Минкультуры Чувашии.