Глава Чувашии поздравляет с Днём учителя

Уважаемые работники и ветераны сферы образования!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Но вместе с тем он невероятно сложный и ответственный.

Ежедневно вы помогаете своим ученикам познавать мир, закладываете в них знания, жизненные ценности, воспитываете стремление быть достойными гражданами страны. Недаром говорят: в руках учителя — судьба будущих поколений. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая будет определять дальнейшую судьбу Чувашской Республики и всей России.

Сегодня в регионе действуют 410 общеобразовательных учреждений, в которых трудятся 10868 учителей. Это большая армия мастеров своего дела, энергичных, неравнодушных людей, преданных профессии.

Особой благодарности достойны педагоги-ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей.

Мы и впредь будем уделять пристальное внимание совершенствованию региональной системы образования и укреплению престижа профессии педагога.

Дорогие учителя! От души благодарю всех вас за бесценный подвижнический труд и искреннюю любовь к детям.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех ваших начинаниях и благодарных учеников!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.