Содействие оказывает ЦУР

В Центр управления регионом через социальные сети обратился житель Шумерли. Мужчина сообщил, что по улице Интернациональной, 31 стоит дерево с очень сильным креном в сторону детской площадки. Чтобы не случилось беды, он попросил его спилить.

ЦУР Чувашии принял обращение в работу и обратился в администрацию города. 27 сентября дерево было спилено.

Но мужчину не устроил результат. «Спасибо вам за содействие в данном вопросе, но дерево спилили, а бревна повалили на детской площадке», – сетовал он. Вскоре городские власти вывезли и порубочные остатки с участка.

Напомним, о своей проблеме любой житель Чувашии может сообщить в комментариях любого популярного паблика региона, через портал «Госуслуги» и мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».