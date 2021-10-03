«Я б в учителя пошёл…»

Волонтёры-школьники ведут уроки и набираются опыта

Корр.: Юлия Евгеньевна, почему возникла идея привлечь старшеклассников к педагогике? Как реализовали идею?

Уже ни для кого не секрет, что в школах Шумерли большой кадровый дефицит. Эту проблему нужно решать уже сегодня. Поэтому с сентября прошлого года мы решили создать в нашей в школе педагогический отряд, чтобы воспитывать будущих учителей, которые, как мы надеемся, вернутся работать в нашу школу.

Мы собрали учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов и предложили им стать частью нашего педагогического отряда «Стимул». Заинтересовались те выпускники, которые планировали поступать в педагогические вузы, и ребята, которым стало просто интересно. Так у нас получился отряд волонтёров из десяти человек. Конечно, как в любом живом коллективе, у нас кто-то уходит, а кто-то приходит. На сегодняшний день решили не связывать себя с профессией учителя четыре человека, но зато к нам присоединились шесть новоиспеченных волонтёров из седьмого класса.

Корр: Как придумали название отряда?

Мы собрали учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов и предложили им стать частью нашего педагогического отряда «Стимул». Заинтересовались те выпускники, которые планировали поступать в педагогические вузы, и ребята, которым стало просто интересно. Так у нас получился отряд волонтёров из десяти человек. Конечно, как в любом живом коллективе, у нас уходит, а приходит. На сегодняшний день решили не связывать себя с профессией учителя четыре человека, но зато к нам присоединились шесть новоиспеченных волонтёров из седьмого класса. Корр: Название отряда как-то пришло сразу, потому что суть его, конечно же, в том, чтобы стимулировать ребят к возвращению в школу, к выбору профессии учителя. Мы говорим ребятам о том, что учитель — это профессия прежде всего творческая, не похожая ни на какую другую. Работа с детьми — это всегда очень интересно и нисколько не сложно! Если знать методику, уметь общаться с ребятами, хорошо знать психологию, то можно сделать в школе невероятное.

Корр.: Кто руководит волонтерами и как строится работа с детьми?

пришло сразу, потому что суть его, конечно же, в том, чтобы стимулировать ребят к возвращению в школу, к выбору профессии учителя. Мы говорим ребятам о том, что учитель — это профессия прежде всего творческая, не похожая ни на какую другую. Работа с детьми — это всегда очень интересно и нисколько не сложно! Если знать методику, уметь общаться с ребятами, хорошо знать психологию, то можно сделать в школе невероятное. Корр.: Руководителем педагогического отряда у нас является Фаина Александровна Вишневская, одна из молодых педагогов нашей школы. Она осуществляет только кураторскую деятельность.

Для того чтобы будущие учителя понимали, что их ждёт, мы решили сразу окунуть ребят в атмосферу уроков. И уже 3 декабря 2020 года, в рамках Всероссийского дня волонтёра, наши юные коллеги продемонстрировали свои уроки. Во время подготовки к урокам за каждым волонтёром педагогического отряда был закреплён наставник — учитель, который помогал старшекласснику подготовиться к уроку. Далее учителя-наставники оценили качество подготовки своих подопечных и дали ребятам советы по дальнейшему совершенствованию методики преподавания. После премьерных уроков на протяжении всего учебного года волонтёры педагогического отряда «Стимул» проводили уроки практически во всех классах.

Корр.: В каких классах и чему волонтеры учили?

Для того чтобы будущие учителя понимали, что их ждёт, мы решили сразу окунуть ребят в атмосферу уроков. И уже 3 декабря 2020 года, в рамках Всероссийского дня волонтёра, наши юные коллеги продемонстрировали свои уроки. Во время подготовки к урокам за каждым волонтёром педагогического отряда был закреплён наставник — учитель, который помогал старшекласснику подготовиться к уроку. Далее учителя-наставники оценили качество подготовки своих подопечных и дали ребятам советы по дальнейшему совершенствованию методики преподавания. После премьерных уроков на протяжении всего учебного года волонтёры педагогического отряда «Стимул» проводили уроки практически во всех классах. Корр.: Вообще разброс по предметам очень большой. Это и история, и математика, и физика, и уроки в начальных классах. То есть ребята хотят попробовать себя во многих предметных компетенциях. И мы предоставляем им эту возможность.

Корр.: Есть ли среди ребят уже полностью уверенные в выборе профессии учителя?

Корр.: К сожалению, полностью уверенных ребят нет. Они хотят попробовать себя и в других профессиях, рассматривают педагогическую деятельность в качестве запасного варианта. Как ни парадоксально это прозвучит, но в этом отчасти виноваты сами учителя, которые отговаривают своих учеников поступать в педагогические вузы, объясняя тем, что учительство сегодня — это неблагодарный труд. Но мы надеемся, что ребята, получив опыт в нашем волонтёрском отряде, осознают всю неповторимость педагогической деятельности.

В каждой профессии есть свои достоинства и недостатки, и с ними легко справиться, когда есть поддержка. В нашем случае — со стороны администрации школы. Мы хотим, чтобы будущие учителя почувствовали её уже сейчас, поэтому всеми силами поддерживаем творческую жизнь нашего небольшого отряда.

Корр.: Юлия Евгеньевна, поделитесь планами «Стимула» на новый учебный год.

В каждой профессии есть свои достоинства и недостатки, и с ними легко справиться, когда есть поддержка. В нашем случае — со стороны администрации школы. Мы хотим, чтобы будущие учителя почувствовали её уже сейчас, поэтому всеми силами поддерживаем творческую жизнь нашего небольшого отряда. Корр.: В этом учебном году мы планируем рассказать нашим волонтёрам о некоторых конфликтных ситуациях, которые могут возникнуть с детьми и родителями, и о способах их успешного решения.

В любой профессии бывают такие моменты, когда работать становиться очень сложно. Особенно часто от эмоционального выгорания страдают учителя. И мы хотим объяснить ребятам, как с этим справиться, чтобы получать от работы только удовольствие.

ГОВОРЯТ ВОЛОНТЁРЫ

Фаина Вишневская, куратор педагогического отряда «Стимул»:

«Педотряд – это новая форма коммуникации. Ни для кого не секрет, что для подростков авторитетом являются их более успешные сверстники, поэтому первые же дни работы педагогического отряда показали свои результаты. Ядро нашего педотряда составляют обучающиеся 8-11-х классов, а одной из основных целей работы является реализация творческого потенциала учащихся в интересах общественного становления и развития.

Волонтеры смогли подобрать ключики к сердцам обучающихся и построили своеобразный мост между подрастающим поколением и педагогами. То есть работа «Стимула» не только популяризирует профессию учителя среди молодежи, но и способствует осуществлению значимого, социально полезного взаимодействия с подрастающим поколением».



Илья Петров, волонтёр:

«Участие в педотряде для меня было необычным опытом. Узнав о создании такой группы в нашей школе, я сразу загорелся идеей попробовать себя в роли учителя. Мне захотелось узнать, каково это — стать учителем? Подготовка материала, взаимодействие с классом, проверка домашнего задания — все это было необычайно интересно. Я уверен, что такой опыт мне пригодится в будущем, а также, возможно, поможет с дальнейшим выбором профессии».



Елена Горизанова, волонтёр:

«Во время показательного урока я по-настоящему почувствовала себя в роли учителя, поняла, насколько это трудно и ответственно, но мне понравилось. Ребята слушают меня, и мне кажется, что им очень интересно получать знания от молодых учителей».

Арсений Оленин, обучающийся медиакласса:

«Мне понравилось, когда у нас вёл урок Илья Петров. Он очень терпеливый: мы задавали ему много вопросов и он на все отвечал. Рассказывал интересно, я слушал внимательно, запомнил все даты и события, которые называл Илья, и легко смогу все пересказать. Я хочу, чтобы он работал у нас в школе».

Наталья Игнатьева.