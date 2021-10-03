Мир туризма открыт для всех

По программе туристического кэшбека в санаториях Чувашии приобрели путевки и забронировали порядка 15 тысяч человек. Согласно рейтингу портала «Санатории-России.рф» республика вошла в топ-10 некурортных регионов России по наибольшему спросу на путевки по приоритетной программе туристического кэшбека. В ее рамках российским гражданам возвращают до 20 тысяч рублей за отдых и путешествия по России.

В семи чувашских коллективных средствах размещения, в том числе трех санаторно-курортных комплексах с самым большим номерным фондом («Чувашия», «Надежда», «Солнечный берег»), по программе туристического кэшбека путевки в период с марта по 15 июня 2021 года и на период с 1 октября по 24 декабря 2021 года приобрели и забронировали порядка 15 тысяч человек.



В республике ведется системная работа по развитию внутреннего и въездного туризма. В 2021 году Кабинетом Министров утверждена «Концепция развития туризма Чувашской Республики до 2030 года», в которой прописаны общая идея, цели и задачи развития внутреннего туризма в регионе, соответствующие национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В целях создания качественного туристского продукта, повышения узнаваемости Чувашской Республики на внутреннем и мировом туристских рынках будет принята государственная программа «Развитие туризма и индустрии гостеприимства», обеспечивающая финансовыми ресурсами проекты и мероприятия по развитию туризма и увязанная с национальным проектом «Развитие туризма и индустрии гостеприимства». Синхронизация мероприятий регионального и федерального уровней национального проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции в отрасль в объёме более чем 45 млрд рублей. Средства предлагается направить на комплекс мероприятий по обеспечению и строительству порядка 95 объектов туристической инфраструктуры.



В настоящее время в национальном проекте участвуют санатории «Чувашия», «Солнечный берег» и «Надежда», а также гостиницы «Россия», «Чувашия», «Волга Премиум», «Ибис». Все они зарегистрированы на платформе «Мирпутешествий.рф». Остальные санатории и гостиницы работают через туроператоров.

Источник: cap.ru.

По данным Чувашстата

В Чувашской Республике в 2020 году насчитывалось 79 туристских фирм. Пандемия коронавируса повлияла на индустрию туризма региона. К услугам турфирм обратились 18,9 тыс. жителей республики. По сравнению с 2019 годом желающих отдохнуть в России и других государствах стало в 3 раза меньше.

В 2020 году свыше 60 % туристов республики (в 2019 году – 44 %) выбрали отдых в России. Более трети путешественников республики выехали за границу. В список наиболее популярных стран вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Абхазия и Таиланд.

Отдых в Чувашии выбрали 2,3 тыс. путешественников преимущественно из Нижегородской и Ульяновской областей, Татарстана и других регионов страны. На территории республики в прошлом году готовы были принять туристов 69 гостиниц, 14 санаторно-курортных организаций, 26 организаций отдыха и другие коллективные средства размещения.