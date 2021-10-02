02 Окт

Особый порядок установления инвалидности продлевается

Правительство России внесло изменение во временный порядок признания лица инвалидом, в соответствии с которым до 1 марта 2022 г. продлевается особый порядок установления инвалидности.


Всем гражданам, срок инвалидности которых заканчивается в период действия временного порядка, при отсутствии поступления неправильных документов из медицинских организаций инвалидность продлевается заочно на 6 месяцев по прежней группе инвалидности и продлеваются все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.
До внесенных изменений особый порядок установления инвалидности действовал до 1 октября 2021 г. включительно.


Минтруд Чувашии.

Автор записи: anna

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