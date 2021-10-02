Наследие, преданное забвению

Буквально месяц назад на страницах газеты мы поднимали тему содержания одного из объектов культурного наследия регионального значения на территории нашего города – жилого дома 1950-х годов постройки по адресу: улица Ленина, 22. Напомним, историко-культурная ценность здание была официально установлена Минкультом Чувашии летом 2016 года, перед 100-летием Шумерли. И аккурат на утро праздничного дня 100-летнего юбилея нашего города фасады дома были покрашены и появилась памятная табличка.



А вот кто и зачем расселенный аварийный 7-квартирный жилой дом «записал» в культурное наследие? Чтобы сделать из него Дом художника с галереей, а не снести здание и отдать землю в центре города на откуп предпринимателям? Тогда почему на содержание объекта культурного наследия за последние пять лет не было выделено ни рубля ни из республики, ни из городской казны? Этими вопросами задавались участники выездного совещания, состоявшегося 28 сентября прямо у дома. Сотрудники Управления градостроительства и городского хозяйства вместе с депутатами городского Собрания, членами Совета ветеранов и Общественного совета Шумерли, местными художниками попытались прийти к единому мнению о дальнейшей судьбе здания.

Понятно, что самой пострадавшей стороной, если можно так выразиться, стали художники (а талантливых творческих людей в Шумерле немало!). Когда-то местные власти пообещали им организовать картинную галерею, отреставрировать для этой цели аварийный дом. Но обещания эти, требовавшие многомиллионных вложений, до реального дела, конечно, не дошли. Так и продолжает «статусный» дом на виду у всего города разрушаться, грозя обрушиться прямо на тротуар. Во что сейчас превратился изнутри памятник истории, смогли увидеть все желающие – дверь в подъезд с трудом, но открыли.



Так что же делать с домом? Снести или оставить? Исходя из наших местных реалий напрашивается первый вариант. А вот представители бизнес-сообщества предложили другие идеи, например, отдать здание в аренду за символическую плату, но с условием восстановления, или продать дом семье, пожелавшей в нем жить и, естественно, капитально отремонтировать, реконструировать с сохранением исторического облика. Либо включить объект в программу приватизации муниципального имущества и ждать инвестора.

В любом случае, первоначально потребуется провести обследование аварийного здания, чтобы оценить возможность его дальнейшей эксплуатации в каком бы то ни было качестве. Именно над этим предстоит начать работать Управлению градостроительства и городского хозяйства.

Наталья Игнатьева.