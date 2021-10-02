В Чувашии будут развивать круизный туризм

До 15 ноября в Правительство России будет представлена Концепция развития круизного туризма. По словам заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, несмотря на короткий период навигации, который в среднем длится с мая по октябрь, круизный туризм может значительно повлиять на увеличение внутреннего и въездного туристических потоков.

«Общий объём мирового круизного рынка до пандемии оценивался на уровне 29 миллионов туристов в год, из которых всего 500 тысяч приходится на Россию. Это совсем немного, нам есть куда расти. Российская воднотранспортная сеть является одной из самых протяжённых в мире. Она составляет 6,5 тысяч км. И наша задача – создать условия для увеличения морских и речных круизов по России, а также навести порядок в действующих ключевых пунктах притяжения: Арктика, Камчатка, Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород», — сказал он, отметив при этом, что наиболее популярными речными круизными маршрутами являются путешествия по Волге и ее притокам.

«Только благодаря круизному туризму можно увидеть всю самобытность русского народа. Но нам нужна экономическая модель. В свое время все причальные стенки были переданы регионам. Субъекты самостоятельно не могут уделить должное внимание их состоянию. Инфраструктурные кредиты могли бы стать инструментом решения этого проблемного вопроса. Тем самым развивали бы круизный туризм, в том числе создали бы интересные программы для детей», – добавил помощник Президента РФ Игорь Левитин.

В министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашии считают, что республика — в числе самых привлекательных регионов для развития круизного туризма. И новый документ поможет развитию туристической отрасли региона. На данный момент в Чувашии уже утвердили свою концепцию развития туризма до 2030 года.

«Среди ключевых задач — повысить узнаваемость республики и сформировать имидж республики, как туристического, культурного и делового центра. Перспектива — за гастрономическим, деловым, медицинским, образовательным, промышленным, событийным туризмом. Для того, чтобы привлечь туристов, у Чувашии есть все необходимые ресурсы – транспортная доступность, хороший сервис в гостиницах, национальная кухня и гостеприимство», — подчеркивает заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.