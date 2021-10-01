Тепло души не унесут года

В минувший вторник редакционная машина отправились в давно запланированную поездку в Туваны. В поле нашего журналистского внимания долгожительница района Мария Николаевна Горланова попала на праздновании Дня Республики, состоявшемся минувшим летом в Шумерлинском районе. Тогда на главной сцене праздника под громкие аплодисменты зрителей этой удивительной женщине была вручена медаль к 80-летию строительства Сурского оборонительного рубежа.

С нелегких воспоминаний восьмидесятилетней давности и началось наше неторопливое общение. О нелегкой судьбе, о житье-бытье, о сегодняшнем дне простой сельской труженицы.

Родилась Мария Николаевна в 1924 году в Малых Туванах, в крестьянской семье. И отец, и мать трудились в колхозе. Мария, самая старшая из пятерых детей, была первой помощницей родителям, ухаживала и за огородом, и за скотиной. Отучившись в школе четыре класса, как и многие ее сверстники, пошла трудиться в колхоз. Работы она не боялась и делала всё, что было необходимо.

Война началась, когда Марии шел восемнадцатый год. Все силы сельских жителей были брошены на отпор врагу. Память пожилой женщины особо сохранила моменты, как они, колхозники, сушили в печках нарезанную тонкими полосками картошку для отправки на фронт.

Осенью 41-го года вместе с такими же молодыми девчонками, женщинами и подростками Мария была направлена на сурский берег копать окопы на случай наступления гитлеровцев. Спокойно рассказывать о тех суровых трех месяцах своей жизни Мария Николаевна не может — на глаза наворачиваются слезы и дрожит голос…



Такой холодной — более сорока градусов — поздней осени на своем веку Мария Николаевна больше не помнит. Уже успевшая промёрзнуть земля не поддавалась ни лому, ни лопате. Лишь после обогрева открытым огнем инструменты входили в землю, неохотно позволяя копать жизненно необходимый ров.

В первые дни, вспоминает свидетельница тех событий, спали в шалашах, сооруженных из еловых веток. Потом вдоль всего берега Суры выросла целая улица землянок. На ночлег укладывались на те же еловые ветки и тряпье. Всю ночь по очереди ночлежники подкладывали в печку заготовленные дрова и поленья — к утру необходимо было отдохнуть и, по возможности, отогреться.



В продовольствии нехватки не было, констатирует Мария Николаевна, еду регулярно подвозил колхоз. А вот с водой было напряженно — привозимой на всех не хватало, и приходилось черпать прямо из Суры.

Работали по десять часов, без выходных и праздников. Изредка по очереди выезжали на санях домой помыться и переодеться, а назавтра снова на сурский берег. Промедление было невозможно – враг стоял под Москвой.

Воспоминания моей собеседницы о том нелегком времени — не столько о тяжести труда, сколько о холоде. От колючего, пронизывающего до самых костей мороза ноги немели — работали в лаптях, намотанных на нетолстые портянки. Окоченелые ноги очень хотелось приблизить к костру, вспоминает Мария Николаевна, но только риск поджечь лапти сдерживал это желание.



Чтобы согреться и поднять боевой дух, плясали и пели под гармошку, предусмотрительно привезенную кем-то… Под песню не только хлеб родится, но и враг не пройдет – были уверены участники того эпохального строительства. И выстояли, и выжили, и возвели тот необходимый стране рубеж!

После войны, в 1947 году, Мария Николаевна вышла замуж и переехала в Петушкино (ныне Туваны), но семейная жизнь как-то не сложилась. Она одна вырастила троих детей: двух дочерей и сына. Жила всегда нелегко и небогато, в колхозе много работала физически — трудилась и на лесозаготовках, и на полях, и на ферме, заготавливала сено, пасла скотину… Да мало ли в колхозе дел!?

Когда дети были еще маленькими, с ней произошел несчастный случай – неудачно спрыгнув с кузова грузовой машины, она сильно повредила тазобедренный сустав. Несколько месяцев пролежала в больнице. В это время дети жили с бабушкой в Малых Туванах. Пожилая женщина и сейчас при воспоминаниях о тех событиях заметно волнуется.



При нашем общении замечаю, что у моей собеседницы отсутствует указательный палец правой руки. Решаюсь спросить: что случилось? «Палец попал в работающую сеялку», — объясняет, улыбаясь Мария Николаевна. А тогда, конечно, молодой сорокалетней женщине, было не до смеха…

Несмотря ни на что, до самого последнего дня существования колхоза М.Н. Горланова была его преданной работницей – даже в восьмидесятилетнем возрасте навещала родное хозяйство, помогала перебирать картошку, не чуралась и другой работы.

В свое время Мария Николаевна ходила в передовиках, неоднократно становилась победителем социалистических соревнований, о чем свидетельствуют сохраненные в семейном архиве наградные листы и медали.



Она и сейчас, в свои 97 лет, по-прежнему активна и любознательна. Домашнее хозяйство у нее под строгим контролем. Покормить курочек и цыпляток, собрать яйца, проверить в стойле как себя чувствуют козочка и овечка – в порядке вещей.

Дочь Нина, после выхода на пенсию проживающая с матерью, улыбается: «Мама всегда сама с удовольствием пропалывает грядки, участвует в подготовке сена. И нынешнее лето не стало исключением».

«Сейчас мне уже тяжело, а еще несколько лет назад сил было побольше, — констатирует долгожительница». Впрочем, для своего возраста она и выглядит, и чувствует себя неплохо. «Я только в последние годы стала хорошо, спокойно жить, — продолжает она. – Жаловаться мне не на что. Пенсия хорошая, у меня всё есть. Спасибо государству за это!»



Мария Николаевна по-настоящему счастлива – она сполна одарена заботой детей, внуков и правнуков, уважением и почитанием односельчан. На исходе девятого десятка Бог даровал ей оставаться открытой, улыбчивой, в добром здравии.

В чем секрет долголетия этой женщины? Думается, он прост – Мария Николаевна всю жизнь любит людей, открыта и искренна, не помнит зла и не злословит, старается больше отдавать, а не брать. А над теплотой доброй души, как известно, года не властны!

P.S. Летом в Туваны приезжали специалисты киностудии «Чувашкино» и архива электронной документации, реализующие проект «Здесь каждый — часть Великой Победы» и пообщались с М.Н. Горлановой. После научного описания воспоминания труженицы тыла пополнят Архивный фонд Чувашии.

Ольга Дмитриева.