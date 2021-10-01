Социальные работники приносят людям лекарства и продукты, поддерживают, помогают с оплатой коммунальных услуг. Особенно это важно для пожилых, ведь они в особой группе риска.

А если социальной работе отдана большая часть сознательной жизни? Свой профессиональный юбилей — ни много ни мало четверть века — в сфере социального обслуживания в сентябре отмечают Людмила Ивановна Буковинина и Ирина Леонидовна Соболева. 25 лет помощи людям — это уже не профессия, а призвание!

Социальных работников отличают такие качества, как доброта, отзывчивость, внимательность, способность к сопереживанию. Завоевать доверие своих подопечных помогают трудолюбие, целеустремленность и ответственность. Именно все это можно сказать о Л.И. БУКОВИНИНОЙ.

В 1996 году на базе центра социального обслуживания города Шумерли было открыто специализированное отделение помощи на дому. Клиентами отделения становились самые пожилые и беспомощные, а зачастую и совершенно «лежачие» бабушки и дедушки. Кроме социального работника, который навещал их не реже трех раз в неделю, патронажные услуги им оказывала и медицинская сестра. Работать приходилось с каждым клиентом индивидуально, навещая их практически каждый день. Людмиле Ивановне, порой без выходных и праздничных дней, приходилось доставлять своим подопечным лекарства и продукты, топить печи, носить воду и делать многое другое.



Не отрываясь от своей основной работы с пожилыми людьми, Людмила Ивановна постоянно совершенствуется в профессии, повышая свою квалификацию на различных тематических курсах и занятиях, приобретает новые знания и умения. Надо ли говорить, что за четверть века работы в учреждении у нее собрано огромное портфолио, немалую часть которого занимают всевозможные награды. За многолетний добросовестный труд Л.И. Буковинина награждена Почетной грамотой Чувашской Республики, Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, благодарностями президиума Чувашской республиканской организации профсоюза, администрации города, учреждения.

Ирина Леонидовна СОБОЛЕВА никогда и не мыслила, что станет социальным работником. Но судьба распорядилась по-своему, и вот уже четверть века она трудится в социальной сфере. В этой работе важны и нужны не только профессиональные качества. Социальный работник должен обладать светлой душой, дарить тепло своего сердца пожилым людям.

Рабочий день Ирины Леонидовны начинается с продумывания маршрута. Это важно, ведь нужно все спланировать так, чтобы успеть по разным адресам: в магазины, аптеки, поликлиники, сервисные службы, банки и, конечно, в дома самих подопечных. Из десяти ее подопечных, навещать которых нужно по несколько раз в неделю, почти никто не может самостоятельно выйти на улицу. Это люди с ограничениями по здоровью, люди с ментальными нарушениями. И встречают все Ирину Леонидовну не просто как социального работника, а как родного человека. И.Л. Соболева признается, что за все годы работы полюбила свою профессию и своих подопечных, которые стали для нее родными.



«Среди тех, кому мы помогаем, много людей добрых, отзывчивых. Они всю жизнь отдавали себя близким, родным, много работали… Но иногда и таких людей судьба не щадит. Быть рядом в нужный момент, помогать им — радость», — уверена Ирина Леонидовна. И только оказавшись у себя дома, она, наконец, может немного отдохнуть, позвонить взрослым детям, узнать, как у них дела.



За добросовестный труд в сфере социальной защиты населения И.Л. Соболева награждена благодарностями администрации города, учреждения, Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, а в этом году труд простого соцработника отмечен благодарностью и часами от Главы Чувашской Республики. Также Ирина Леонидовна имеет благодарность за активное участие в деятельности республиканской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.



ШКЦСОН.