Руководство Шумерли поздравляет с Международным днём пожилых людей!

Уважаемые ветераны, представители серебряного возраста!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным днём пожилых людей!

В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих нашему сердцу людей – старшее, мудрое поколение. По сути это один из самых сердечных, эмоциональных, по-настоящему добрых и нужных праздников.

Каждая семья основывается на любви и памяти своих родителей, дедушек и бабушек. Вы передаете своим детям, внукам и правнукам бесценный жизненный опыт, учите милосердию и трудолюбию, умению преодолевать жизненные испытания, никогда не терять оптимизма, вкладываете лучшее, что накопили душа и разум за долгие годы жизни.

Этот праздник дает нам ещё один повод обратиться к вам со словами искренней благодарности, подарить тепло души и внимание, которые вы, безусловно, цените и в которых очень нуждаетесь.

С праздником, дорогие наши!

Желаем вам несокрушимого здоровья, оптимизма и крепости духа, душевого покоя, тепла близких, семейного мира и благополучия!

Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации города Шумерли В. Шигашев.