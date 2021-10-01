Приведём город в порядок!

В Шумерле с 27 сентября по 27 октября проходит осенний санитарно-экологический месячник по благоустройству и очистке города.



В период месячника будут проводиться уборка улиц, дворовых территорий, общественных пространств, ликвидация несанкционированных свалок, спил сухих деревьев и другие работы. А в субботу, 2 октября, состоится общегородской субботник. За предприятиями, учреждениями, организациями различных форм собственности закреплены территории, где необходимо навести порядок. При проведении работ на экологическом субботнике мусор необходимо собирать в полиэтиленовые пакеты и складировать их на газонной части. Сбором и вывозом пакетов займется МУП «Коммунальник».



А. Андреева.