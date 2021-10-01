Перепись, удобная каждому

Совсем скоро, 15 октября, стартует Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. О том, как она будет проходить и какие работы проводятся в настоящее время, нашей газете рассказали уполномоченные по вопросам переписи в г. Шумерле и Шумерлинском районе

Наталья Монякова и Гульфия Алямова.

Гульфия Алямова:

Для участия в переписи можно будет выбрать один из трех способов: самостоятельно ответить на вопросы на портале госуслуг, дождаться переписчика дома или дойти до ближайшего стационарного участка.

В каждом способе есть свои плюсы. К преимуществам переписи через Интернет, например, относится то, что можно отвечать на вопросы на любом имеющемся устройстве — смартфоне, планшете, компьютере, можно выбирать удобное для себя время. К тому же портал «Госуслуги» полностью защищен от взлома, аттестован на обработку конфиденциальной информации и персональных данных по требованиям класса К1.

Если вы дожидаетесь переписчика дома, вам не нужно никуда ходить, за вас все оформит специалист. Можно даже позвонить на ближайший переписной участок и договориться о времени визита переписчика.

Если вы выбираете перепись на стационарном участке, вы также сможете сами выбрать время посещения участка в рабочие часы. Кстати, в Шумерлинском районе таких участков будет 3 — в Ходарах (ул. Садовая, д. 16), в Русских Алгашах (ул. Октябрьская, д. 8) и в деревне Шумерле (ул. Энгельса, д. 58 б).

29-30 сентября, а также сегодня в районной администрации проходит обучение контролеров города и района. С 15 по 17 октября обучение пройдут переписчики.

Хочется заметить, что переписчик обязан посетить каждую квартиру или дом. Но если, например, хозяин квартиры уже успел переписаться через «Госуслуги» или на стационарном участке, то у него будет иметься QR-код. Он должен показать его переписчику, тот отсканирует код и появится информация, что перепись пройдена. В таких случаях вопросы задаваться не будут.

Кстати, во время переписи все будет записываться со слов опрашиваемого, никаких документов показывать не нужно.

Если переписчик приходил несколько раз и не застал хозяина дома, ему оставят информацию о конкретном стационарном участке, где он сможет переписаться. Соответственно, человек сможет туда позвонить и договориться об удобном времени.

Наталья Монякова:

Хочется заметить, что если в целом перепись будет проходить с 15 октября по 14 ноября, то на «Госуслугах» можно будет переписаться до 8 ноября включительно.

Что касается стационарных переписных участков, в Шумерле таковых будет 9. Они будут расположены по следующим адресам: ул. Коммунальная, д.10 (горэлектросети), ул. МОПРа, д. 2 (ДК «Восход» — здесь будет сразу 2 участка), ул. Октябрьская, д. 20 (горадминистрация), ул. Ленина, д. 8 (библиотека), ул. Белинского, д.1Б (МУП «Коммунальник»), ул. Чайковского, д.13 (дартс-клуб), ул. Халтурина, д. 60 (библиотека), ул. Котовского, д. 58 (библиотека).

Потребность в переписном персонале в Шумерле составляет с учетом резерва 70 человек (10 контролеров полевого уровня, из них 9 человек основного состава и 1 человек резерв, и 60 переписчиков счетных участков, из них 52 человека основного состава и 8 человек резерв). Источниками привлечения переписного персонала явились администрация г. Шумерли и отдел Центра занятости населения Чувашской Республики по г. Шумерле. Желание участвовать в переписи выразили и те, кто и участвовал в переписях ранее. Возрастная категория набранного переписного персонала составляет от 21 года до 68 лет.

Помещение для хранения переписных листов и иных документов ВПН-2020 находится в ранее арендованном Чувашстатом помещении по адресу: г. Шумерля, ул. К. Маркса, д. 21.

Татьяна Яковлева.