«Не твое собачье дело...»

Эта популярная поговорка теряет свою актуальность, если вы являетесь шумерлинцем.

«…Дети идут в школу, а на пути их встречает свора собак! Это реальная угроза!» Десятки подобных сообщений поступают через социальные сети администрации, лично главе, через мессенджеры, на встречах с руководством города.



Ситуация с безнадзорными животными тревожит администрацию не меньше, а намного больше обычных горожан, т.к. несоблюдение требований законодательства влечет штрафные санкции, а самое главное – под угрозой здоровье шумерлинцев. Но сложность в том, что отлов животных без владельцев может осуществляться лишь согласно действующему законодательству — 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» — и не позволяет местным коммунальным службам самостоятельно проводить данную процедуру. А заключение контракта со специализированной организацией осложнено тем, что требования к ней слишком обременительны, поэтому подрядчики не желают принимать участие в таких конкурсных процедурах. Расстояние от приюта до места отлова, специализированные препараты для временной нейтрализации животного, стерилизация, передержка, чипирование, возврат на место отлова после проведения всех процедур, отчетность с подтверждающей видеофиксацией процессов, строгий контроль надзорных органов и зоозащитных организаций… Не все готовы полностью брать на себя обязательства, включенные в контрактную документацию, и, не выполнив их, попасть под уголовную статью по признакам жестокого обращения с животными.



Для стабилизации ситуации разрабатывается проект строительства приюта для животных, но это процесс не быстрый. Следует добавить, что проблема безнадзорных животных касается не только нашего города, но и всей республики. В связи с чем Госветслужба Чувашии планирует разместить приюты для животных по территориальному признаку. Город Шумерля в приоритете данной программы, так как один из первых проявил инициативу в этом направлении, организовывал круглые столы для решения проблемы, предоставил земельный участок для реализации проекта.

Напоминаем шумерлинцам: в случае, если животное проявляет агрессию по отношению к людям, необходимо срочно сообщить об этом в полицию по телефону 02.



Отдел ЖКХ администрации г. Шумерли.