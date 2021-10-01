Глава Чувашии поздравляет с Международным днем пожилых людей

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Примите самые искренние поздравления с Международным днём пожилых людей!

Ваши трудовые достижения, опыт, профессионализм и творческие успехи – крепкий фундамент для дальнейшего развития нашей республики и новых поколений. Отдельную благодарность и уважение хочется выразить тем, кто возрождал нашу страну в послевоенные годы. Вы пример порядочности, патриотизма и трудолюбия для всех нас.

Со своей стороны, мы стараемся делать всё возможное, чтобы повысить качество вашей жизни, обеспечить активное и комфортное долголетие. Так, благодаря национальному проекту «Демография» в этом году распахнёт свои двери для ветеранов социально-оздоровительный центр в поселке Киря Алатырского района. В Чебоксарах в конце августа открыли уже четвертый в регионе клуб для пожилых – «Мой социальный центр».

В последние годы сфера соцобслуживания претерпела значительные изменения. В республике взят курс на модернизацию системы — внедряется предоставление социальных стационарозамещающих услуг гражданам пожилого возраста, укрепляется материальная база организаций соцобслуживания.

Спасибо за ваш опыт, который вы из года в год передаете молодым людям, за вашу мудрость и доброту, терпение и верность нравственным принципам.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд и силу духа! Искренне желаю вам доброго здоровья и долгих лет жизни! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.