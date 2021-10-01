Введены дополнительные ограничения

28 сентября Олег Николаев внес изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики», которые предусматривают запрет на проведение уличных массовых мероприятий. Мероприятия в помещениях и работа предприятий общественного питания и торговли осуществляются в действующем на текущий день режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и ограничений. Указ уже вступил в силу.

Комментарий Главы Чувашской Республики Олега Николаева:

«В связи с тем, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией ухудшается, а у нас все больше людей находится на стационарном и амбулаторном лечении и увеличивается количество вновь заразившихся людей, на совещании оперативного штаба было принято решение о введении дополнительных ограничений. Пока эти ограничения касаются запрета на проведение культурно-массовых, досуговых мероприятий на улице, потому что здесь невозможно жестко проконтролировать состояние здоровья людей.



Пока речь не идёт о запрете деятельности предприятий общественного питания, культурно-досуговых мероприятий в помещениях. Здесь нам очень важно выработать эффективные решения, чтобы, с одной стороны, обеспечить жёсткий контроль и допуск людей, которые болеют, но с другой — дать возможность функционировать предприятиям. И в ближайшее время будет выработано и реализовано решение по допуску в учреждения культуры или на досуговые мероприятия только по сертификату о вакцинации или по справке, показывающей уровень антител, для тех людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией в течение последнего полугода. И, конечно же, организаторы в случае проведения официальных мероприятий с большим количеством людей и официальных лиц могут потребовать дополнительно ПЦР-тесты. Потому что QR-коды или сертификаты на бумажном носителе говорят лишь о том, что люди прошли вакцинацию, а ПЦР-тест говорит, что человек в данный момент не является носителем инфекции.



Предприятия общественного питания на сегодняшний день уже работают в условиях ограничений: запрещено проведение банкетов, различного рода корпоративных мероприятий и запрещена стопроцентная заполняемость, разрешена только до 75 %. Но дальнейшее развитие ситуации с новой коронавирусной инфекцией от нас требует дополнительных решений — это входной контроль посетителей предприятий общественного питания. Сотрудники предприятия общественного питания должны быть вакцинированы более чем на 70 % и обеспечивать контроль посетителей, у которых на входе будут проверяться температура, QR-коды или сертификаты на бумажном носителе о том, что они прошли вакцинацию. В таких условиях предприятия смогут и дальше безопасно функционировать.



Подобные решения принимаются для того, что обеспечить дальнейшее функционирование и хозяйственную деятельность предприятий, не вводя новый запрет и не ставя под угрозу их дальнейшее существование.

Я прошу жителей Чувашии придерживаться всех мер обеспечения безопасности, соблюдать правила, которые позволяют быть здоровыми и сохранять себя от проникновения новой коронавирусной инфекции, — это прежде всего маски, социальное дистанцирование и вакцинация».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.