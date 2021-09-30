11 проектов от Чувашии стали победителями первого конкурса на предоставление грантов Президентского фонда культурных инициатив

Всего на конкурс поступило 12460 заявок, из них поддержано почти полторы тысячи проектов, т.е. примерно каждый восьмой.

В числе победителей как небольшие библиотеки и кукольные театры, так и крупные акселерационные платформы, организаторы международных фестивалей, форумов.



Самый крупный грант в Чувашии (2,99 млн рублей) получила АНО "Киностудия детско-юношеского творчества «КУЧА МАЛА!» на создание документально-художественного фильма «Королевство потерянных языков».

Среди победителей и проект регионального отделения организации «Российские студенческие отряды». Автор Анжелика Иванова представила на суд жюри образовательный проект «Родные имена». Она планирует проводить встречи школьников с родственниками известных людей, а также размещать аудио- и видеоролики по теме в общественном транспорте.



«Началось всё с передачи «550 заметок о городе» на Тăван радио. Я рассказывала о выдающихся людях, в честь которых названы улицы, проспекты, скверы. Поняла, что многие взрослые и дети не знают, кто такой Асламас, Лебедев, Эльгер, Эльмень. Очень рада, что проект поддержан накануне Года выдающихся земляков», — рассказывает Анжелика Иванова.



Напомним, что инициатива о создании фонда была озвучена Президентом России Владимиром Путиным в апреле, в ходе Послания Федеральному Собранию. В мае фонд был создан, а в июне начал принимать проекты на конкурс.

Президентский фонд культурных инициатив провел конкурс в рекордно короткие сроки с беспрецедентным количеством заявителей. Фонду удалось с первого раза показать полную открытость и прозрачность конкурса. Все документы есть на сайте в открытом доступе, начиная от Положения и порядка экспертизы, заканчивая методичками по заполнению заявки в помощь авторам. Можно ознакомиться со всеми проектами, в том числе теми, которые по решению экспертов будут поддержаны в первом конкурсе.