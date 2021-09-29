Проект «Цифровые профессии»: обучение IT-специальностям за половину стоимости

Обучение по 29 новым образовательным программам проекта «Цифровые профессии» стартует уже в сентябре. Проект является частью национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и дает возможность гражданам освоить IT-специальность за половину стоимости.

Желающим получить новую профессию в сфере информационных технологий доступны такие курсы, как DataScience, Веб-аналитика, ProductManager, Мобильная разработка, Разработчик Python, Технологии анализа данных, Тестирование ПО, Технологии искусственного интеллекта, Веб-разработка, Разработчик C++ и другие. Эти программы обучения предоставили Нетология, Яндекс.Практикум, Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, Инвольта Образование.

«Всего на 1 сентября россиянам доступны 38 программ проекта, при этом каталог курсов постоянно пополняется. Обучение длится не менее 250 академических часов, из которых 144 часа посвящены программированию, это значит, что в уже ближайшие месяцы проект подготовит несколько тысяч ИТ-специалистов разного профиля», — сообщил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

По словам директора департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяны Трубниковой, на участие в проекте уже подали заявки более 4 тысяч человек. Всего на 2021 год запланировано 5 тысяч мест.

Напомним, принять участие в проекте «Цифровые профессии» могут граждане России старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Приступить к обучению можно после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса.

Полный перечень программ обучения доступен на сайте проекта.

Минцифры Чувашии.