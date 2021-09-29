Подведены итоги конкурса проведённого в 2021 году Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики по отбору проектов на получение грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Восход» город Шумерля с проектом «Неизвестные страницы летописи клуба «Восход» — в истории подвига строителей Сурского оборонительного рубежа» стал победителем в номинации «Подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» (руководитель Т.Р. Фленова), с присуждением гранта в размере 100000 рублей.

Цель проекта — обнародовать, сохранить и увековечить память о значимом историческом факте. Благодаря проведенным кропотливым, исследовательским работам, доподлинно установлено, что в здании Дворца культуры «Восход» (ранее клуб Комбината в годы войны авиазавод №471) в 1941—1942 гг. размещался штаб Военно-полевого строительства №2 Сурского оборонительного рубежа. Установлены личности и биографии всего руководящего состава штаба (подтверждающие документы Государственного исторического архива Чувашской Республики (Фонд Ф.Р-832, опись 4, дело 11 «Оборонное дело исполкома Шумерлинского районного Совета депутатов трудящихся за декабрь 1941—декабрь 1942 г.г.).

Еще одним важным событием в увековечивание памяти исторических фактов строительства в 1941—1942 гг. Сурского и Казанского оборонительных рубежей в республике, визуальным олицетворением дани трудовому подвигу тыла, героизму, самоотверженности его участников станет установка мемориальной доски на здании МАУК ДК «Восход», которое планируется приурочить к памятной дате – 80-летию с начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии.

На платформе сайт АУ «Республиканский центр народного творчества «ДК Тракторостроителей» будет создан баннер «История подвига строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей через творческое воплощение» для создания единой информационной платформы, объединяющей все творческие проекты по данной тематике, создаваемые клубно-досуговыми учреждениями культуры.

gshum.cap.ru.