Глава Чувашии провел прямую линию по вопросам о вакцинации

В прямом эфире «Национального телевидения Чувашии» Глава республики в течение часа отвечал на вопросы жителей о вакцинации.

Олег Николаев отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе очень сложная. Увеличивается число заболевших, ежедневно фиксируются более 80 новых случаев. Уже более 30% коечного фонда используется для лечения больных коронавирусом. Больница скорой медицинской помощи снова начала работать в режиме ковид-госпиталя.

Глава Чувашии сообщил, что, по данным Минздрава ЧР, из более чем 2900 человек, которые сейчас находятся на стационарном лечении, более 95% не привиты. При том, что вакцины в республике достаточно, не все жители спешат ее сделать. Не все понимают, что именно вакцинация — единственный путь спасения от смертельной опасности.

Олег Николаев сообщил, что тема вакцинации волнует многих жителей. Много вопросов по этой теме поступают, как в его личные аккаунты в соцсетях, так и через Центр управления регионом. Только в сентябре ЦУР Чувашии зафиксировал около 700 обращений в популярных пабликах региона, посвященных прививкам от COVID-19.

«У нас есть такая замечательная линия обратного общения, как Центр управления регионом. Это федеральная структура, которая есть в каждом регионе. Центр управления регионом Чувашской Республики тоже очень активно вовлечен в процесс общения органов государственной власти с населением, прежде всего для получения обратной связи. Какие проблемы, где находятся, какие проблемы, кого волнуют. Вопросы новой коронавирусной инфекции за последний месяц входят в ТОП обращений», — почеркнул Глава Чувашии.

Опираясь на данные Центра управления регионом, Минздрава ЧР, руководитель республики принимает решения, которые должны стабилизировать ситуацию с заболеваемость в Чувашии.

В ходе прямой линии по теме «Остановим коронавирус вместе!» Олег Николаев сообщил, что в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» внесены изменения. До особого распоряжения приостанавливается проведение массовых мероприятий на улице с очным присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных.