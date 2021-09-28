Реакция специалистов ЦУР Чувашии на обращения жителей

Специалисты ЦУР проанализировали данные мониторинговой системы «Инцидент Менеджмент». Выяснилось, что в сентябре органы власти на вопросы жителей отвечали быстрее, чем летом.

Так, с начала осени специалисты Центра управления регионом Чувашской Республики через социальные сети обработали более 1400 сообщений. Скорость первичного ответа составила 3 часа 40 минут. Это на час меньше, чем в августе.



За 10 месяцев работы ЦУР Чувашии через социальные сети зафиксировал более 16600 обращений. Самые популярные темы — вопросы ремонта и содержания дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, ЖКХ.

Все сообщения направлены для отработки в администрации муниципалитетов и профильные ведомства.

Напомним, о своей проблеме вы можете сообщить в комментариях любого популярного паблика региона, через портал «Госуслуги» и мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».