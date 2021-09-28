28 Сен

На фельдшерско-акушерские пункты в районах поступает новая компьютерная техника

В Чувашии началась поставка компьютерной техники для организации автоматизированных рабочих мест фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Новое оборудование, закупленное  в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение», одними из первых получили: Аликовская, Вурнарская, Красночетайская, Моргаушская и Ядринская центральные районные больницы Минздрава Чувашии. В комплекте для оснащения рабочего места фельдшера ФАП: системный блок, монитор, оптическая мышь, клавиатура, веб-камера и гарнитура для проведения телемедицинских консультаций.

«В создающемся едином цифровом контуре здравоохранения фельдшерско-акушерские пункты занимают особое место, ведь они  выполняют всю работу по оказанию доврачебной медицинской помощи населению на селе. Безусловно, рабочие места фельдшеров, как и рабочие места врачей, должны быть автоматизированы и технически, и программно. Для этого закуплены компьютеры и комплектующие устройства. После установки техники в ФАПах республики, подключения к интернету, фельдшеры ФАПов смогут пользоваться функционалом Республиканской медицинской информационной системы (РМИС), в том числе проводить телемедицинские консультации с центральной районной больницей», — отмечает директор Медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Чувашии Светлана Ананьева.

Всего закуплен 441 комплект новой современной  техники для 20 медицинских организаций, подведомственных Минздраву Чувашии. Поставка техники продлится до конца месяца.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики.

Автор записи: anna

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