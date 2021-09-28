На фельдшерско-акушерские пункты в районах поступает новая компьютерная техника

В Чувашии началась поставка компьютерной техники для организации автоматизированных рабочих мест фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Новое оборудование, закупленное в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение», одними из первых получили: Аликовская, Вурнарская, Красночетайская, Моргаушская и Ядринская центральные районные больницы Минздрава Чувашии. В комплекте для оснащения рабочего места фельдшера ФАП: системный блок, монитор, оптическая мышь, клавиатура, веб-камера и гарнитура для проведения телемедицинских консультаций.

«В создающемся едином цифровом контуре здравоохранения фельдшерско-акушерские пункты занимают особое место, ведь они выполняют всю работу по оказанию доврачебной медицинской помощи населению на селе. Безусловно, рабочие места фельдшеров, как и рабочие места врачей, должны быть автоматизированы и технически, и программно. Для этого закуплены компьютеры и комплектующие устройства. После установки техники в ФАПах республики, подключения к интернету, фельдшеры ФАПов смогут пользоваться функционалом Республиканской медицинской информационной системы (РМИС), в том числе проводить телемедицинские консультации с центральной районной больницей», — отмечает директор Медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Чувашии Светлана Ананьева.

Всего закуплен 441 комплект новой современной техники для 20 медицинских организаций, подведомственных Минздраву Чувашии. Поставка техники продлится до конца месяца.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики.