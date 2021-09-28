«Красный» парадокс или синдром второго

Именно так многие эксперты объясняют поведение представителей партии КПРФ после оглашения итогов выборов. С одной стороны результаты впечатляют – в этом созыве Госдумы у КПРФ будет 57 мандатов – против 44 в прошлом. На выборах в Государственный Совет Чувашии результат КПРФ даже лучше: 3 мандата в прошлом созыве против 7 в нынешнем.

Но представители «красной» партии продолжают играть роль обиженной оппозиции, представляя, что было бы, если бы история терпела сослагательное наклонение, и они пришли бы к выборному финишу не вторыми, а первыми. Правда, в отличие от спортсменов, которые чаще оправдывают серебряную медаль недостаточной подготовкой или неполным восстановлением после травм, КПРФ решили свалить все на судейство – мол, это организация выборов хромала, да и оппоненты применяли «грязные» технологии. При этом обвиняют также выборочно: на участках с убедительными процентами за КПРФ нарушений, конечно, не было, а вот где, по мнению представителей партии, результат мог бы быть лучше – ясное дело, виноваты все вокруг.

Причем сами «красные» во время выборов не брезговали даже массовыми фейками. Чего только стоят ролики, которые группы технологов распространяли по соцсетям, приписывая происходящее в одном и том же видео разным регионам страны. Быстро разобраться, где правда, а где ложь, помогало видеонаблюдение на участках и наблюдатели. Кстати, во время выборов Общественная палата России рассказала о нейтрализации свыше 10 тысяч фейков о ходе голосования.

Что касается наблюдателей от КПРФ, то они были заявлены лишь на половине участков республики. Хотя и тут «красные» умудряются ставить это себе в плюс: мол, по максимуму закрыли наблюдателями города, а на отдаленные села людей не хватило. Там то и происходило все самое страшное, в том числе и голосование на дому. При этом обвинения сыплются в адрес избирательных комиссий, мол, не так и не к тем приехали, не то и не туда привезли. Хоть и наблюдателей от КПРФ там не было, но знают они наверняка. Причем тот факт, что в селах и городах политические предпочтения могут отличаться – не принимается. И что наблюдатели от других партий и общественных объединений нарушений не фиксируют – для «красных» не аргумент. И почему при такой неплохой поддержке (даже судя по результатам голосования) не нашлось сторонников партии для наблюдения за выборами в деревнях и селах – тоже вопрос открытый.

Более того, КПРФ подписала соглашение со Штабом общественного наблюдения за выборами в Чувашии, который признал итоги голосования объективными, а выборы прошедшими без серьезных нарушений. Что подтверждается и отсутствием особых мнений членов территориальных избирательных комиссий и ЦИК Чувашии, в том числе представляющих интересы КПРФ. Поэтому попытки появившихся исключительно перед выборами «красных» варягов пропиариться в соцсетях и дискредитировать результаты голосования в Чувашии не увенчались успехом. Не решился сказать, что не признает результатов выборов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

чувашинформ.рф.