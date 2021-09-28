В Чувашии «красные» ищут «мертвые души» среди избирателей

В сети распространяется интервью, в котором представитель партии, занявшей второе место на выборах в Чувашии, обвиняет организаторов голосования в многочисленных нарушениях, в том числе с использованием «мертвых душ».

«В деревнях, где остались одни бабушки, проголосовали даже те, кто умер. Голосовали всем кладбищем», — такую цитату одна из Интернет-платформ приписывает советнику Геннадия Зюганова Ирине Филатовой, попавшей в Госдуму депутатом от Чувашии.

Но при этом ни о какой конкретике речи нет. Не известно ни кладбище, ни фамилии почивших, ни номер участка, где они якобы голосовали. Даже кто конкретно зафиксировал присутствие «мертвых душ» и куда была направлена спиритическая жалоба – также тайна за семью печатями.

Что ж, такое «сказочное» описание событий с использованием аллегорий из классической литературы вполне укладывается в рамки «красного» парадокса, когда и на результаты выборов вроде грех жаловаться (они в разы лучше, чем в предыдущие годы), но и образ обиженной оппозиции еще никто не отменял.

чувашинформ.рф