Срок продлен до 1 октября

Работодателям предоставляется возможность возместить за счет сумм страховых взносов затраты на комплекс профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Сюда относятся приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров, проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.



В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.07.2021 г. № 467н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» срок подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер в региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации продлен до 1 октября 2021 года.

Консультации по телефону 8 (8352) 30-39-03.



Отделение ФСС России по Чувашии.