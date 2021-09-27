Искусственный интеллект поможет органам власти в диалоге с населением

В рамках Всероссийского форума ПРОФ-IT состоялась панельная дискуссия «Инфраструктура для принятия государственных управленческих решений. ЦУР как драйвер цифровизации». Участники обсудили использование высоких технологий в системе обратной связи «гражданин-государство».



Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов отметил, что одна из целей ведомства – создание удобных цифровых сервисов для взаимодействия жителей и государства.

«Обратная связь – это, очевидно, один из базовых цифровых сервисов, который мы должны обеспечить. Задача платформ: принять сообщение, классифицировать, определить местоположение, найти исполнителя и вернуть гражданину решение проблемы. Внедрение сервисов обратной связи происходит одновременно с развитием сети ЦУР», – подчеркнул Олег Качанов.



Все обращения, поступающие от граждан через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» и социальные сети аккумулируются на тепловой карте. За счет этого становится возможной оперативная реакция властей на вопросы в каждом конкретном регионе. Функционал таких сервисов требует сложной аналитической работы с большим количеством данных.



Первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин отметил, что ЦУР работают с огромными массивами данных, в связи с чем решения по автоматизации процессов обработки весьма востребованы.

«Сегодня в тестовом режиме работают нейросети, с помощью которых можно автоматически ранжировать обращения граждан по качеству коммуникации и степени важности. Более сложные проблемные вопросы мгновенно попадают на рассмотрение властям. Использование нейросети в аналитике способно существенно сократить временные ресурсы, несмотря на рост количества обращений жителей в интернете», – рассказал Кирилл Истомин.



Также спикер озвучил готовность ЦУР работать с решениями, разрабатываемыми частными IT-компаниями. На данный момент практически все Центры анализируют данные в ручном режиме. Так, Центр управления Чувашской Республики с начала года уже обработал более 35 тысяч сообщений, которые были направлены в ответственные ведомства.



На площадке форума также озвучили еще одну важную задачу – объединение всех государственных цифровых сервисов для граждан в одном месте, где жители смогут получать необходимую информацию и услуги и оставлять обращения.



«Наша задача – создать воронку сообщений через единое окно, чтобы человек мог задать любой свой вопрос государству, получить услугу, не думая о том, в какое ведомство идти, к кому обращаться», – заявил Кирилл Истомин.